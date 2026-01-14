FLÓRIDA

Adolescentes de 14 anos morrem soterrados após buraco desabar durante brincadeira na areia

Caso aconteceu no parque da cidade de Inverness, no centro da Flórida, nos Estados Unidos

Millena Marques

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 11:54

Vítimas foram identificadas como George Watts e Derrick “DJ” Hubbard. Crédito: Reprodução/Redes sociais

Dois adolescentes de 14 anos morreram após serem soterrados durante o desabamento de um buraco que cavavam em um parque da cidade de Inverness, no centro da Flórida. As vítimas, encontradas no sábado (10), foram identificadas como George Watts e Derrick “DJ” Hubbard.

Segundo informações da Fox13, os jovens estavam no local havia aproximadamente duas semanas, escavando a chamada “areia açucarada”, um tipo de areia extremamente fina e instável, comum na região da costa do Golfo da Flórida. O acidente ocorreu no Sportsman Park, onde ambos foram encontrados enterrados a cerca de um metro e meio de profundidade.

O alerta às autoridades aconteceu depois que os pais estranharam a falta de resposta dos adolescentes às ligações telefônicas. Ao irem até o parque, familiares encontraram bicicletas e sapatos próximos à área de areia e iniciaram as buscas por conta própria, enquanto acionavam o resgate. Equipes do Condado de Citrus levaram cerca de 30 minutos para retirar os corpos do local.

Derrick “DJ” Hubbard foi encontrado inconsciente e morreu após dar entrada no hospital. George Watts chegou a ser socorrido em estado crítico, mas não resistiu dias depois. A família optou por desligar os aparelhos que o mantinham vivo e autorizou a doação de seus órgãos.

Em uma publicação conjunta no GoFundMe criado em homenagem aos adolescentes, familiares descreveram os dois como “inseparáveis, cheios de vida, curiosidade e sonhos para o futuro”. A mãe de George, Jasmine Watts, afirmou que a família enfrenta “dor imensa, choque e sofrimento emocional”, além de custos inesperados com atendimento médico e funeral. As campanhas de arrecadação já somam mais de US$ 30 mil.