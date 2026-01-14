Adolescentes de 14 anos morrem soterrados após buraco desabar durante brincadeira na areia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 11:54
Dois adolescentes de 14 anos morreram após serem soterrados durante o desabamento de um buraco que cavavam em um parque da cidade de Inverness, no centro da Flórida. As vítimas, encontradas no sábado (10), foram identificadas como George Watts e Derrick “DJ” Hubbard.
Segundo informações da Fox13, os jovens estavam no local havia aproximadamente duas semanas, escavando a chamada “areia açucarada”, um tipo de areia extremamente fina e instável, comum na região da costa do Golfo da Flórida. O acidente ocorreu no Sportsman Park, onde ambos foram encontrados enterrados a cerca de um metro e meio de profundidade.
O alerta às autoridades aconteceu depois que os pais estranharam a falta de resposta dos adolescentes às ligações telefônicas. Ao irem até o parque, familiares encontraram bicicletas e sapatos próximos à área de areia e iniciaram as buscas por conta própria, enquanto acionavam o resgate. Equipes do Condado de Citrus levaram cerca de 30 minutos para retirar os corpos do local.
Derrick “DJ” Hubbard foi encontrado inconsciente e morreu após dar entrada no hospital. George Watts chegou a ser socorrido em estado crítico, mas não resistiu dias depois. A família optou por desligar os aparelhos que o mantinham vivo e autorizou a doação de seus órgãos.
Em uma publicação conjunta no GoFundMe criado em homenagem aos adolescentes, familiares descreveram os dois como “inseparáveis, cheios de vida, curiosidade e sonhos para o futuro”. A mãe de George, Jasmine Watts, afirmou que a família enfrenta “dor imensa, choque e sofrimento emocional”, além de custos inesperados com atendimento médico e funeral. As campanhas de arrecadação já somam mais de US$ 30 mil.
A Inverness Middle School, onde os dois cursavam a oitava série, divulgou uma nota lamentando a tragédia e informando que disponibilizou uma equipe distrital de apoio em situações de crise, formada por conselheiros, psicólogos e assistentes sociais. “Essa situação afetou profundamente muitos membros de nossa escola e comunidade”, diz o comunicado.