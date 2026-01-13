CONFUSÃO EM COMPETIÇÃO

Ex-piloto brasileiro de Fórmula 1 é preso nos Estados Unidos por agressão

Antônio Pizzonia diz que reagiu ao ver o filho sendo coagido

Carol Neves

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 10:03

Antônio Pizzonia Crédito: Divulgação e Reprodução

O ex-piloto brasileiro de Fórmula 1 Antônio Pizzonia foi preso no último sábado (10), no Texas (EUA), após se envolver em uma agressão física durante uma competição de kart. O caso aconteceu no Speedsportz Racing Park, durante uma etapa da Superkarts USA Winter Series, torneio do qual o filho do amazonense participava.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Pizzonia corre em direção a um homem que discutia com seu filho e o atinge com um chute e um soco. Após a agressão, os dois seguem discutindo, enquanto pessoas ao redor tentam separar a confusão. O vídeo registra toda a cena.

Segundo autoridades locais, Pizzonia foi detido e fichado por agressão com lesão corporal. Ele permaneceu sob custódia por algumas horas e foi liberado ainda no mesmo dia. Até o momento, os detalhes que motivaram a prisão não foram esclarecidos oficialmente. O g1 informou que tenta contato com a defesa do ex-piloto.

Na noite de segunda-feira (12), Pizzonia se pronunciou nas redes sociais e afirmou que já estava em casa. Em nota, disse que se arrepende da forma como reagiu e justificou a atitude como uma reação instintiva ao que acreditou ser uma ameaça ao filho.

"Estou bem. Estou em casa. De fato, houve um episódio no qual, hoje, eu teria reagido de forma diferente. Naquele momento, entendi que meu filho, uma criança, estava sendo coagido por outro adulto e, instintivamente, o defendi."

Natural de Manaus, Antônio Pizzonia teve passagem pela Fórmula 1 no início dos anos 2000. Ele estreou como piloto de testes da Williams em 2003 e, no mesmo ano, foi contratado pela Jaguar, onde permaneceu até 2004. Depois, retornou à Williams e substituiu Ralf Schumacher em quatro corridas.