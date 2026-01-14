ORIENTE MÉDIO

Irã acusa Trump de criar 'pretexto' para intervenção militar

Grupo afirmou que 1.850 dos mortos eram manifestantes e 135 eram ligados ao governo

Estadão

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 09:00

Irã Crédito: Shutterstock

O governo do Irã acusou na terça-feira, 13, os Estados Unidos de tentarem criar um pretexto para intervenção militar, após o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçar uma "ação forte" diante da repressão mortal a protestos em massa.

"As fantasias dos EUA e políticas em relação ao Irã têm como base a mudança de regime, com sanções, ameaças, agitação planejada e caos servindo como o modus operandi para criar um pretexto para intervenção militar."

Assinado pelo embaixador do Irã na ONU, Amir Saeid Iravani, o documento foi enviado após Trump incitar a população do Irã a protestar e ocupar instituições. E afirmou ainda que "o manual" empregado por Washington "voltará a fracassar".

"Patriotas iranianos, CONTINUEM PROTESTANDO- OCUPEM SUAS INSTITUIÇÕES!!! Guardem os nomes dos assassinos e abusadores. Eles pagarão um preço alto. Cancelei todas as reuniões com autoridades iranianas até que o assassinato sem sentido de manifestantes PARE.A AJUDA ESTÁ A CAMINHO", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

Repressão e mortes

Segundo a Human Rights Activists News Agency, sediada nos EUA, o número de mortes é o maior em uma onda de protestos ou distúrbios no Irã em décadas e lembra o caos que cercou a Revolução Islâmica de 1979.

A televisão estatal iraniana fez o primeiro reconhecimento oficial das mortes, citando um funcionário que disse que o país tinha "muitos mártires" e que não havia divulgado um número de mortos antes devido aos ferimentos graves sofridos pelas vítimas No entanto, a declaração só ocorreu depois que os ativistas relataram o número de vítimas.

Os protestos começaram há pouco mais de duas semanas, motivados pela indignação com a economia do Irã, e logo se voltaram contra a teocracia, em particular contra o líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, de 86 anos.

Imagens obtidas nesta terça-feira pela Associated Press, referentes aos protestos em Teerã, mostravam pichações e cânticos pedindo a morte de Khamenei - algo que poderia resultar em pena de morte.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, em entrevista à rede de notícias via satélite Al Jazeera, financiada pelo Catar e exibida na noite de segunda-feira, afirmou que continua em contato com o enviado dos EUA, Steve Witkoff.

Mas, após a mensagem de Trump nesta terça-feira, o principal oficial de segurança iraniano, Ali Larijani, respondeu escrevendo: "Declaramos os nomes dos principais assassinos do povo do Irã: 1- Trump 2-" o primeiro-ministro israelense Binyamin Netanyahu.

Número de mortos dispara

O grupo ativista afirmou que 1.850 dos mortos eram manifestantes e 135 eram ligados ao governo. Nove crianças foram mortas, juntamente com nove civis que, segundo o grupo, não participavam dos protestos. Mais de 16.700 pessoas foram detidas.

Com a internet fora do ar no Irã, avaliar as manifestações do exterior tornou-se mais difícil. A Associated Press não conseguiu avaliar o número de mortos de forma independente. O governo iraniano não divulgou números totais de vítimas.

Skylar Thompson, da Human Rights Activists News Agency, disse à AP que o novo número de mortos era chocante, principalmente porque atingiu quatro vezes o número de mortos dos protestos de Mahsa Amini, que duraram meses em 2022, em apenas duas semanas.

Ela alertou que a quantidade de mortes ainda aumentaria: "Estamos horrorizados, mas ainda achamos que o número é conservador".

Falando por telefone pela primeira vez desde que suas ligações com o mundo exterior foram cortadas, testemunhas iranianas descreveram uma forte presença policial no centro de Teerã, prédios governamentais incendiados, caixas eletrônicos destruídos e poucos pedestres. Enquanto isso, as pessoas estavam preocupadas com o que viria a seguir, incluindo a possibilidade de um ataque dos EUA.

"Meus clientes comentam sobre a reação de Trump e se perguntam se ele planeja um ataque militar contra a República Islâmica", disse o comerciante Mahmoud, que só deu seu primeiro nome por receio de represálias. "Não acho que Trump ou qualquer outro país estrangeiro se importe com os interesses dos iranianos."