OPERAÇÃO

Polícia mira organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro na Bahia

Ação integrada com o Gaeco cumpre medidas cautelares e bloqueia R$ 3,8 milhões em ativos financeiros

Millena Marques

Publicado em 8 de abril de 2026 às 07:53

Polícia Civil Crédito: Divulgação

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (8), contra uma organização criminosa com atuação no sul da Bahia. A Operação Vento Norte ocorre em atuação integrada com Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) por meio do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco).

A ação cumpre medidas judiciais de prisão e de busca e apreensão, expedidas pelo Poder Judiciário da Comarca de Belmonte, além do bloqueio de ativos financeiros vinculados aos investigados, no valor aproximado de R$ 3,8 milhões, atingindo 26 contas bancárias.

As diligências são realizadas nos municípios de Eunápolis e Guaratinga, com o cumprimento de medidas judiciais também nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

De acordo com as investigações, a organização criminosa atuava de forma estruturada, com envolvimento nos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e associação criminosa, além da utilização de contas bancárias para movimentação de recursos de origem ilícita.