CHUVA

Nova contenção amplia proteção contra deslizamentos no Subúrbio de Salvador; veja

Obra em Colinas de Periperi recebeu investimento de R$ 710 mil

Mariana Rios

Publicado em 25 de maio de 2026 às 12:29

Prefeitura entrega contenção de encosta com área de lazer em Colinas de Periperi Crédito: Betto Jr/ Secom PMS

Moradores de Colinas de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, passaram a contar com uma nova estrutura de proteção contra deslizamentos de terra. A obra de contenção de encosta entregue nesta segunda-feira (25), na Rua da Palmeira Amarela, também incluiu urbanização e implantação de uma área de lazer para a comunidade.

A intervenção recebeu investimento de aproximadamente R$ 710 mil e contemplou serviços como contenção em alvenaria de pedra, drenagem, passeio e instalação de guarda-corpo. A entrega ocorre em meio ao período de maior atenção às chuvas na capital baiana.

Prefeitura entrega contenção de encosta com área de lazer em Colinas de Periperi 1 de 5

Durante a inauguração, o prefeito Bruno Reis afirmou que Salvador já soma 593 áreas protegidas por obras de contenção de encostas. Segundo ele, outras 34 intervenções seguem em andamento em diferentes pontos da cidade.

“Proteger áreas de risco é evitar mortes. Esse é um trabalho realizado durante todo o ano”, declarou o prefeito.

Além da estabilização da encosta, a obra buscou melhorar a mobilidade e o uso do espaço pelos moradores da região. Segundo Bruno Reis, muitas famílias conviviam com medo durante períodos de chuva intensa por causa do risco de desabamentos.

O secretário municipal de Infraestrutura, Júlio Santos, destacou que Salvador possui áreas urbanas construídas em terrenos de relevo irregular, o que exige investimentos contínuos em prevenção.

Já o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, Adriano Silveira, afirmou que a cidade utiliza diferentes técnicas de contenção para reduzir os impactos provocados pelas chuvas. Segundo ele, Salvador já investiu mais de R$ 340 milhões em obras de proteção de encostas.