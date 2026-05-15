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Nova encosta é inaugurada após investimentos de R$ 235 mil em Salvador

Cerca de 40 famílias serão beneficiadas

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 15 de maio de 2026 às 16:33

Nova encosta é inaugurada em Salvador
Nova encosta é inaugurada em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

Mais uma proteção de encosta foi entregue em Salvador nesta sexta-feira (15), desta vez, na Travessa São Bernardo, no bairro de Pero Vaz. O investimento foi de R$ 235,4 mil no equipamento de segurança que deve beneficiar cerca de 40 famílias. 

 A geomanta aplicada no local possui uma área de 686 m². Com ela, a capital baiana alcança a marca de 592 áreas de risco protegidas, de acordo com a Prefeitura de Salvador.

Nova encosta é inaugurada em Salvador

Nova encosta é inaugurada em Salvador por Jefferson Peixoto / Secom PMS
Nova encosta é inaugurada em Salvador por Jefferson Peixoto / Secom PMS
Nova encosta é inaugurada em Salvador por Jefferson Peixoto / Secom PMS
Nova encosta é inaugurada em Salvador por Jefferson Peixoto / Secom PMS
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Nova encosta é inaugurada em Salvador por Jefferson Peixoto / Secom PMS

Durante a entrega, o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Adriano Silveira, destacou o impacto das intervenções estruturais na resiliência urbana da cidade. Segundo ele, os investimentos contínuos em contenção e proteção de encostas fortalecem a capacidade da cidade de enfrentar eventos climáticos extremos.

“Com esses investimentos expressivos na proteção dessas áreas de risco, a nossa cidade hoje é mais resiliente e as comunidades vivem com mais tranquilidade", afirmou.

De acordo com a Codesal, a escolha da técnica de estabilização varia conforme as características do solo e o grau de inclinação da encosta. A geomanta utilizada nas intervenções possui durabilidade superior a 10 anos e baixo custo de manutenção, sendo considerada uma solução eficiente para prevenção de deslizamentos.

O diretor da Codesal ressaltou ainda a importância da geomanta para proteger mais as pessoas, proporcionando uma sensação maior de segurança e conforto para os moradores da localidade.

"É um projeto que agrega muito à comunidade, com um número cada vez maior de famílias beneficiadas, trazendo proteção e dignidade para elas que moram aqui há anos", acrescentou. 

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