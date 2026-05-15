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Rodada de negociação tem novo impasse e rodoviários mantêm estado de greve em Salvador

Reunião foi realizada nesta sexta-feira (15)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 15 de maio de 2026 às 16:52

Reunião foi mediada pela Superintendência Regional do Trabalho na Bahia
Reunião foi mediada pela Superintendência Regional do Trabalho na Bahia Crédito: Divulgação/Sindicato dos Rodoviários

O Sindicato dos Rodoviários de Salvador decidiu manter o estado de greve da categoria após uma reunião realizada com os representantes das empresas de ônibus, nesta sexta-feira (15). De acordo com os trabalhadores, não houve avanço nas negociações. Uma nova reunião será realizada na terça-feira (19). 

Em nota, a direção do sindicato ressalta a importância da unidade dos trabalhadores e diz que reivindica reajuste digno, aumento do valor do ticket e a redução das jornadas excessivas. A reunião contou com a presença da Superintendência Regional do Trabalho

Na quinta-feira (14), os rodoviários confirmaram o estado de greve, após a segunda assembleia realizada pela categoria. Na primeira, durante a manhã, os trabalhadores já haviam sinalizado para a aprovação. Na prática, isso significa que uma greve pode começar em breve - visto que, legalmente, só deve acontecer se avisada com antecedência mínima de 72 horas.

“O nosso desejo é que não tenha greve. O que nós queremos é um reajuste digno e a correção das questões sociais da nossa categoria. Principalmente, nas cartas horárias e nas jornadas excessivas. Só vamos para a greve se não houver outra solução", afirmou o presidente do sindicato, Fabio Primo.

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