ENTENDA

Rodada de negociação tem novo impasse e rodoviários mantêm estado de greve em Salvador

Reunião foi realizada nesta sexta-feira (15)

Maysa Polcri

Publicado em 15 de maio de 2026 às 16:52

Reunião foi mediada pela Superintendência Regional do Trabalho na Bahia Crédito: Divulgação/Sindicato dos Rodoviários

O Sindicato dos Rodoviários de Salvador decidiu manter o estado de greve da categoria após uma reunião realizada com os representantes das empresas de ônibus, nesta sexta-feira (15). De acordo com os trabalhadores, não houve avanço nas negociações. Uma nova reunião será realizada na terça-feira (19).

Em nota, a direção do sindicato ressalta a importância da unidade dos trabalhadores e diz que reivindica reajuste digno, aumento do valor do ticket e a redução das jornadas excessivas. A reunião contou com a presença da Superintendência Regional do Trabalho

Na quinta-feira (14), os rodoviários confirmaram o estado de greve, após a segunda assembleia realizada pela categoria. Na primeira, durante a manhã, os trabalhadores já haviam sinalizado para a aprovação. Na prática, isso significa que uma greve pode começar em breve - visto que, legalmente, só deve acontecer se avisada com antecedência mínima de 72 horas.