POLÍCIA

Homem é preso por ocultar corpo de mulher queimado dentro de geladeira em cidade turística da Bahia

Caso aconteceu em Porto Seguro, no sul da Bahia

Millena Marques

Publicado em 15 de maio de 2026 às 16:43

Caso aconteceu em Porto Seguro Crédito: PC-BA

Um homem de 23 anos foi preso por participar da morte de Rosiana Brito Alves, de 29 anos, encontrada carbonizada dentro de uma geladeira abandonada em Porto Seguro. A prisão ocorreu nesta sexta-feira (15), no município.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito já havia sido preso em 26 de fevereiro pelo crime, mas foi solto por determinação do Poder Judiciário. A Justiça, no entanto, determinou o retorno dele ao sistema de custódia.

De acordo com as investigações, o homem teria auxiliado na retirada do corpo da residência e na ocultação do cadáver, além de colaborar na destruição de vestígios. O suspeito preso nesta sexta-feira não é apontado como autor do homicídio.

A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia Territorial (DT/Porto Seguro) e da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM/Porto Seguro), com apoio operacional do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Descobrimento).

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Entenda o caso

Rosiana Brito Alves estava desaparecida desde o dia 8 de fevereiro de 2026. Segundo a investigação, ela foi vista pela última vez ao entrar na residência do companheiro, localizada no bairro Mirante.

O principal suspeito do homicídio já foi identificado e está foragido. Há indícios de que ele tenha deixado o estado após o crime, e diligências seguem em andamento para localizá-lo.