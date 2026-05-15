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Homem é preso por ocultar corpo de mulher queimado dentro de geladeira em cidade turística da Bahia

Caso aconteceu em Porto Seguro, no sul da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de maio de 2026 às 16:43

Caso aconteceu em Porto Seguro
Caso aconteceu em Porto Seguro Crédito: PC-BA

Um homem de 23 anos foi preso por participar da morte de Rosiana Brito Alves, de 29 anos, encontrada carbonizada dentro de uma geladeira abandonada em Porto Seguro. A prisão ocorreu nesta sexta-feira (15), no município.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito já havia sido preso em 26 de fevereiro pelo crime, mas foi solto por determinação do Poder Judiciário. A Justiça, no entanto, determinou o retorno dele ao sistema de custódia.

De acordo com as investigações, o homem teria auxiliado na retirada do corpo da residência e na ocultação do cadáver, além de colaborar na destruição de vestígios. O suspeito preso nesta sexta-feira não é apontado como autor do homicídio.

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A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia Territorial (DT/Porto Seguro) e da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM/Porto Seguro), com apoio operacional do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Descobrimento).

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Entenda o caso

Rosiana Brito Alves estava desaparecida desde o dia 8 de fevereiro de 2026. Segundo a investigação, ela foi vista pela última vez ao entrar na residência do companheiro, localizada no bairro Mirante.

O principal suspeito do homicídio já foi identificado e está foragido. Há indícios de que ele tenha deixado o estado após o crime, e diligências seguem em andamento para localizá-lo.

As investigações indicam que o corpo da vítima foi colocado dentro de uma geladeira, amarrado e transportado até uma área de descarte irregular situada no bairro Porto Alegre II. No local, o cadáver foi incendiado ainda no interior do eletrodoméstico.

Tags:

Bahia Porto Seguro

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