SEGURANÇA

Nova encosta é inaugurada após investimentos de R$ 157 mil em Salvador

Equipamento vai beneficiar cerca de 35 famílias

Maysa Polcri

Publicado em 29 de abril de 2026 às 13:55

Geomanta foi entregue durante solenidade nesta quarta-feira (29) Crédito: Valter Pontes / Secom PMS

Foi inaugurada nesta quarta-feira (29) mais uma área de encosta em Salvador, desta vez em Nova Brasília. O bairro recebeu uma geomanta de 657 m², que vai beneficiar cerca de 35 famílias, na rua São Paulo, de acordo com a Defesa Civil (Codesal). O investimento foi de R$ 157 mil.

Participaram da solenidade o prefeito Bruno Reis, a vice-prefeita Ana Paula Matos, o diretor geral da Codesal, Adriano Silveira, e outras autoridades municipais. Com esta entrega, a gestão municipal chega a 587 áreas de risco protegidas.

“Ao longo desses últimos anos, nós já protegemos quase 600 áreas. E é isso que permite à nossa cidade ter maior capacidade de enfrentar as chuvas”, disse o prefeito.

Bruno Reis destacou ainda que em dois dias da última semana choveu mais do que estava previsto para todo o mês de abril na capital baiana. O prefeito também assinou ordem de serviço para a implantação de escadarias em Nova Brasília.

O diretor geral da Codesal, Adriano Silveira, explicou que diferentes técnicas são implantadas para a proteção de encostas na cidade. “A depender do formato do talude ou da encosta, e também do tipo de solo, a nossa equipe de engenharia e arquitetura decide qual tecnologia vai ser utilizada, seja geomanta, solo grampeado, solo grampeado verde ou cortina atirantada”, comentou. De acordo com o dirigente, a geomanta é uma estrutura com prazo de validade superior a dez anos e baixo custo de manutenção.

Também estiveram presentes na solenidade de entrega da obra duas representantes do Departamento de Preparo e Socorro (DPS) da Defesa Civil Nacional. Elas vieram a Salvador realizar um levantamento para a implementação do sistema de alertas por celular via tecnologia cell broadcast, dentro do programa Defesa Civil Alerta (DCA), do governo federal.

A tecnologia cell broadcast permite o envio de mensagens com texto e som diretamente para celulares conectados às redes 4G ou 5G na área afetada, sem necessidade de cadastro prévio.