INVESTIGAÇÃO

Sobe para 17 o número de suspeitos presos em operação contra facção com base no sul da Bahia

Grupo usava cidade baiana como base logística para drogas e armamentos

Maysa Polcri

Publicado em 29 de abril de 2026 às 14:44

Operação realizada no sul da Bahai contra o tráfico de drogas Crédito: Divulgação

A operação deflagrada nesta quarta-feira (29) contra o crime organizado no sul da Bahia prendeu 17 pessoas no estado e também em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O grupo é suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro, com ações concentradas na região e ramificações em diferentes estados.

O grupo seria responsável pela distribuição de entorpecentes, fornecimento de armamentos e movimentação de recursos ilícitos, utilizando mecanismos para ocultar a origem do dinheiro.

Operação mira facção com base em Canavieiras 1 de 5

Na Bahia, as ações ocorreram nas cidades de Itabuna, Uruçuca, Canavieiras e Una. Entre os 17 localizados, um suspeito de liderar o grupo foi ferido em confronto e foi socorrido para uma unidade de saúde.

O município de Canavieiras funcionava como base logística da organização, servindo tanto para o armazenamento quanto para a distribuição de drogas, além de ser um ponto estratégico para a articulação das atividades ilegais, segundo as investigações.

Durante o cumprimento de 47 ordens judiciais, foram apreendidas porções de cocaína, crack e maconha, quantias em dinheiro e uma arma de fogo. Também foram recolhidos quatro veículos utilizados para distribuições de drogas e armas. A Justiça determinou ainda o bloqueio de R$ 15 milhões em bens e valores ligados ao grupo.