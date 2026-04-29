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Sobe para 17 o número de suspeitos presos em operação contra facção com base no sul da Bahia

Grupo usava cidade baiana como base logística para drogas e armamentos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 29 de abril de 2026 às 14:44

Operação realizada no sul da Bahai contra o tráfico de drogas
Operação realizada no sul da Bahai contra o tráfico de drogas Crédito: Divulgação

A operação deflagrada nesta quarta-feira (29) contra o crime organizado no sul da Bahia prendeu 17 pessoas no estado e também em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O grupo é suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro, com ações concentradas na região e ramificações em diferentes estados.

O grupo seria responsável pela distribuição de entorpecentes, fornecimento de armamentos e movimentação de recursos ilícitos, utilizando mecanismos para ocultar a origem do dinheiro.

Operação mira facção com base em Canavieiras

Operação mira facção com base em Canavieiras por Polícia
Operação mira facção com base em Canavieiras por Polícia
Operação mira facção com base em Canavieiras por Polícia
Operação mira facção com base em Canavieiras por Polícia
Operação mira facção com base em Canavieiras por Polícia
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Operação mira facção com base em Canavieiras por Polícia

Na Bahia, as ações ocorreram nas cidades de Itabuna, Uruçuca, Canavieiras e Una. Entre os 17 localizados, um suspeito de liderar o grupo foi ferido em confronto e foi socorrido para uma unidade de saúde. 

O município de Canavieiras funcionava como base logística da organização, servindo tanto para o armazenamento quanto para a distribuição de drogas, além de ser um ponto estratégico para a articulação das atividades ilegais, segundo as investigações. 

Durante o cumprimento de 47 ordens judiciais, foram apreendidas porções de cocaína, crack e maconha, quantias em dinheiro e uma arma de fogo. Também foram recolhidos quatro veículos utilizados para distribuições de drogas e armas. A Justiça determinou ainda o bloqueio de R$ 15 milhões em bens e valores ligados ao grupo. 

A operação é conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/Ilhéus), e pelas Polícias Militar e Civil também se estendeu ao sistema prisional. As ações ocorreram em unidades localizadas em Ribeirão das Neves (MG), na Cadeia Pública Frederico Marques (RJ) e em Itabuna (BA).

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