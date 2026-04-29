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Operação bloqueia R$ 15 milhões e mira facção com base em destino turístico na Bahia

Grupo usava cidade baiana como base logística para drogas e armamentos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de abril de 2026 às 07:31

Operação mira facção com base em Canavieiras
Operação mira facção com base em Canavieiras Crédito: Polícia

A manhã desta quarta-feira (29) foi marcada por uma ofensiva de grande porte contra o crime organizado no sul da Bahia. A Operação Salitre tem como alvo uma organização criminosa suspeita de atuar com tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro, com ações concentradas na região e ramificações em outros estados. Ao todo, estão sendo cumpridos 47 mandados judiciais, além do bloqueio de R$ 15 milhões em bens e valores ligados ao grupo investigado.

As investigações apontam a existência de uma estrutura criminosa bem organizada, com divisão de funções e atuação coordenada. O grupo seria responsável pela distribuição de entorpecentes, fornecimento de armamentos e movimentação de recursos ilícitos, utilizando mecanismos para ocultar a origem do dinheiro.

Operação mira facção com base em Canavieiras

Operação mira facção com base em Canavieiras por Polícia
Operação mira facção com base em Canavieiras por Polícia
Operação mira facção com base em Canavieiras por Polícia
Operação mira facção com base em Canavieiras por Polícia
Operação mira facção com base em Canavieiras por Polícia
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Operação mira facção com base em Canavieiras por Polícia

De acordo com as apurações, o município de Canavieiras funcionava como base logística da organização, servindo tanto para o armazenamento quanto para a distribuição de drogas, além de ser um ponto estratégico para a articulação das atividades ilegais. A rede criminosa também mantinha conexões com outras cidades do sul baiano e possuía ramificações em diferentes estados do país.

As ordens judiciais incluem 27 mandados de busca e apreensão e 20 de prisão temporária, expedidos pela Justiça Estadual da Comarca de Canavieiras. As ações ocorrem em municípios como Canavieiras, Una, Uruçuca, Itabuna e Eunápolis, além de uma frente em Ubatuba, no litoral paulista, o que evidencia o alcance interestadual do grupo investigado.

No campo financeiro, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 15 milhões relacionados a movimentações consideradas suspeitas. A medida busca descapitalizar a organização e interromper o fluxo de recursos provenientes das atividades ilícitas.

A operação mobiliza cerca de 160 agentes e reúne forças de segurança de diferentes esferas. A ação é conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) de Ilhéus, com participação da Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Penal, além de unidades especializadas das corporações estaduais. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e aprofundar o rastreamento financeiro do grupo.

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Tags:

Operação Facção Destino Turístico da Bahia

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