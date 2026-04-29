90 ANOS DEPOIS

Entre fé e Justiça: caso que levou à excomunhão de desembargadores na Bahia volta ao debate

Evento gratuito reúne magistrados para discutir o impacto jurídico e histórico de episódio ocorrido em 1936

Mariana Rios

Publicado em 29 de abril de 2026 às 08:35

Agressão a Irmã Regente Maria José pelo o Arcebispo de Salvador, o poderoso Dom Augusto Álvaro da Silva, ocorreu dentro do Recolhimento do Senhor Bom Jesus dos Perdões Crédito: Divulgação

Um episódio que mistura fé, poder e Justiça volta ao debate público em Salvador quase um século depois. Nesta quinta-feira (30), às 16h, o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), junto ao Tribunal de Justiça da Bahia, promove a conferência “90 anos do Caso do Recolhimento dos Perdões: a excomunhão dos Desembargadores e do Procurador-Geral de Justiça”. O encontro será realizado no auditório do IGHB, no bairro da Piedade, com entrada gratuita.



A proposta é revisitar um dos capítulos mais controversos da história baiana. Em plena Semana Santa de 1936, no dia 7 de abril, uma cena inesperada rompeu a tranquilidade da então pacata Salvador: dentro do Recolhimento do Senhor Bom Jesus dos Perdões, nas imediações do Santo Antônio Além do Carmo, o arcebispo Dom Augusto Álvaro da Silva protagonizou uma agressão contra a irmã regente Maria José. O episódio rapidamente se transformou em escândalo.

Por trás do conflito, estava uma disputa pelo controle do imóvel da instituição religiosa. O caso foi parar na Justiça, que reconheceu o direito do Recolhimento — decisão que desencadeou uma reação extrema: a excomunhão não apenas da religiosa, mas também de dois desembargadores, do procurador-geral de Justiça, além de três advogados e um jornalista envolvidos no processo.

A controvérsia ultrapassou os limites da Bahia e chegou ao Supremo Tribunal Federal, que, em 1942, decidiu a favor da Arquidiocese, encerrando juridicamente a disputa, mas deixando marcas duradouras na relação entre Igreja e Estado.

A conferência contará com a palestra do desembargador Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, além das participações do desembargador Cassio Miranda e do presidente do IGHB, Joaci Fonseca de Góes. O evento busca não apenas reconstituir os fatos, mas também provocar reflexões sobre os limites entre poder religioso e instituições civis — um debate que segue atual.