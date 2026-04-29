FESTA

Ainda tem dinheiro? Veja o que fazer na véspera do feriado

Opções vão de Bnegão a forró e Karaokê das Drags

Mariana Rios

Publicado em 29 de abril de 2026 às 09:41

O rapper BNegão desembarca na capital baiana com o espetáculo BNegão canta Caymmi, às 20h, no Cineteatro 2 de Julho Crédito: Divulgação

Se a ideia é aproveitar a véspera do feriado em Salvador nesta quinta-feira (30) e ainda sobra algum dinheiro no bolso, a agenda cultural da cidade oferece opções para diferentes gostos — do forró pé de serra ao rap com releitura de clássicos da música brasileira, passando por karaokê, cultura drag e festas que atravessam o fim de semana.

Nesta quinta-feira (30), véspera do dia do Trabalhador (1º), o rapper BNegão desembarca na capital baiana com o espetáculo BNegão canta Caymmi, às 20h, no Cineteatro 2 de Julho. A apresentação propõe uma releitura das canções praieiras de Dorival Caymmi, trazendo uma atmosfera mais intimista com o violão de Bernardo Bosisio.

Ainda tem dinheiro? Veja o que fazer na véspera do feriado do Dia do Trabalhador (1º) 1 de 8

Conhecido por transitar entre gêneros e misturar hip-hop com ritmos brasileiros, BNegão construiu uma carreira marcada por experimentação e crítica social — trajetória que inclui mais de três décadas como integrante do Planet Hemp. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, com valores a partir de R$ 20.

Para quem prefere dançar, o clima junino já começa a dar o tom da noite no bairro do Rio Vermelho. A banda Ú Tal do Xote (UTX) se apresenta às 21h na quinta edição do Forró da Green, realizado na The Green House. O evento ainda conta com Aulão Cabrueira e participações de Zefa e Cicinho de Assis. A proposta é reunir música e dança em uma noite dedicada ao forró, aquecendo o público para o período junino. No palco, a UTX mistura repertório autoral com releituras do gênero, dentro da circulação da banda para o São João de 2026.

Mas a programação não para por aí. No Café-Teatro Nilda Spencer, a Ocupação Côro Comeu vem se consolidando como um novo polo de efervescência cultural na cidade. Instalado na Rua do Couro, o projeto aposta em uma proposta intimista, que aproxima artistas e público em experiências que envolvem música, dança, gastronomia e diferentes expressões artísticas.

Abrindo a agenda, a quinta-feira é marcada pelo já tradicional Karaokê das Drags, a partir das 19h. As drags Arthur Soll, Becca Baroni e Kaysha Kutnner comandam a noite com apresentações e assumem o papel de juradas da competição, que mistura humor, irreverência e performances abertas ao público.

No dia do feriado, o clima muda, mas a energia segue alta com o Forró do Esmera Trio, liderado por Pedro Vitor Esmeraldo dos Santos. O grupo aposta na valorização do forró tradicional nordestino, combinando clássicos com composições autorais, em um show marcado pela sanfona e pela forte conexão com o público.