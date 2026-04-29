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Ainda tem dinheiro? Veja o que fazer na véspera do feriado

Opções vão de Bnegão a forró e  Karaokê das Drags

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 29 de abril de 2026 às 09:41

O rapper BNegão desembarca na capital baiana com o espetáculo BNegão canta Caymmi, às 20h, no Cineteatro 2 de Julho
O rapper BNegão desembarca na capital baiana com o espetáculo BNegão canta Caymmi, às 20h, no Cineteatro 2 de Julho Crédito: Divulgação

Se a ideia é aproveitar a véspera do feriado em Salvador nesta quinta-feira (30) e ainda sobra algum dinheiro no bolso, a agenda cultural da cidade oferece opções para diferentes gostos — do forró pé de serra ao rap com releitura de clássicos da música brasileira, passando por karaokê, cultura drag e festas que atravessam o fim de semana.

Nesta quinta-feira (30), véspera do dia do Trabalhador (1º),  o rapper BNegão desembarca na capital baiana com o espetáculo BNegão canta Caymmi, às 20h, no Cineteatro 2 de Julho. A apresentação propõe uma releitura das canções praieiras de Dorival Caymmi, trazendo uma atmosfera mais intimista com o violão de Bernardo Bosisio.

Ainda tem dinheiro? Veja o que fazer na véspera do feriado do Dia do Trabalhador (1º)

Arthur Soll por Divulgação
 Rapper BNegão desembarca na capital baiana com o espetáculo BNegão canta Caymmi por Divulgação
A banda Ú Tal do Xote (UTX) se apresenta na quinta edição do Forró da Green, realizado na The Green House por Divulgação
Becca por Divulgação
Paredão de Paulilo por Divulgação
Kaysha por Divulgação
Forró do Esmera Trio por Divulgação
Paredão de Paulilo por Divulgação
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Arthur Soll por Divulgação

Conhecido por transitar entre gêneros e misturar hip-hop com ritmos brasileiros, BNegão construiu uma carreira marcada por experimentação e crítica social — trajetória que inclui mais de três décadas como integrante do Planet Hemp. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, com valores a partir de R$ 20.

Para quem prefere dançar, o clima junino já começa a dar o tom da noite no bairro do Rio Vermelho. A banda Ú Tal do Xote (UTX) se apresenta às 21h na quinta edição do Forró da Green, realizado na The Green House. O evento ainda conta com Aulão Cabrueira e participações de Zefa e Cicinho de Assis. A proposta é reunir música e dança em uma noite dedicada ao forró, aquecendo o público para o período junino. No palco, a UTX mistura repertório autoral com releituras do gênero, dentro da circulação da banda para o São João de 2026.

Mas a programação não para por aí. No Café-Teatro Nilda Spencer, a Ocupação Côro Comeu vem se consolidando como um novo polo de efervescência cultural na cidade. Instalado na Rua do Couro, o projeto aposta em uma proposta intimista, que aproxima artistas e público em experiências que envolvem música, dança, gastronomia e diferentes expressões artísticas.

Abrindo a agenda, a quinta-feira é marcada pelo já tradicional Karaokê das Drags, a partir das 19h. As drags Arthur Soll, Becca Baroni e Kaysha Kutnner comandam a noite com apresentações e assumem o papel de juradas da competição, que mistura humor, irreverência e performances abertas ao público.

No dia do feriado, o clima muda, mas a energia segue alta com o Forró do Esmera Trio, liderado por Pedro Vitor Esmeraldo dos Santos. O grupo aposta na valorização do forró tradicional nordestino, combinando clássicos com composições autorais, em um show marcado pela sanfona e pela forte conexão com o público.

Já no sábado (2), é dia de pista cheia com o Paredão de Paulilo, que traz a força da cultura do paredão em uma proposta contemporânea e inclusiva. Desde 2015 na cena de Salvador, o artista ganhou destaque ao criar o primeiro paredão LGBTQIA+ do Nordeste, ressignificando esse formato na cidade com sets que vão do pagodão ao arrocha, passando pelo axé e o brega.

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Música Cultura Shows

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