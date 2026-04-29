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Governo da Bahia define empresa para novo ferry com capacidade para 1,2 mil passageiros

Contrato deve ser assinado em até 10 dias; embarcação passará por adequações e vistoria antes de entrar em operação

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de abril de 2026 às 09:30

Ferry Maria Bethania
Ferry Maria Bethania Crédito: Seinfra/Divulgação

O governo da Bahia homologou a licitação para a compra de uma nova embarcação que será incorporada ao sistema ferry-boat do estado. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (29) no Diário Oficial do Estado.

A empresa vencedora do processo, conduzido pela Secretaria de Infraestrutura da Bahia, foi a Happyfrontier - Importação e Exportação Lda. O ferry previsto terá capacidade para transportar 1.254 passageiros e 168 veículos. A assinatura do contrato é a próxima etapa e deve ocorrer em até 10 dias.

Após a formalização, a empresa terá 60 dias para adaptar a embarcação às exigências previstas no edital e obter a classificação junto à Marinha do Brasil. Em seguida, será realizada uma vistoria presencial para verificar as adequações, dentro de um prazo que pode chegar a 180 dias a partir da assinatura. Depois disso, o ferry será preparado para envio ao país.

Movimentação em ferry-boats

Ferry boat por Rodrigo Mantoan
Passageiros na fila do ferry-boat por Marina Silva/CORREIO
Ferry-boat Dorival Caymmi por Divulgação
Ferry-boat por Divulgação ITS
Ferry-boat Ivete Sangalo por Divulgação
Pedestres embarcando por Nara Gentil/CORREIO
Fila de passageiros por Nara Gentil/CORREIO
Fila de passageiros por Foto: Nara Gentil/CORREIO
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Ferry boat por Rodrigo Mantoan

Quando começar a operar, a embarcação deverá ser a maior da frota atual. Hoje, o maior ferry em funcionamento é o Zumbi dos Palmares, com capacidade para 1.094 passageiros e 135 veículos, segundo a Internacional Travessias.

A tentativa de aquisição de um novo ferry ocorre desde 2024. Licitações anteriores, lançadas em outubro e novembro, não tiveram interessados. No processo atual, publicado em janeiro, a Empresa Gerencial de Projetos Navais, vinculada ao Ministério da Defesa, acompanhou todas as etapas, prestando apoio técnico na elaboração do edital e devendo seguir na fiscalização do contrato até a entrega da embarcação.

Investigação

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) instaurou uma comissão para investigar possíveis irregularidades da Internacional Travessias Salvador (ITS), empresa responsável pelo sistema ferry-boat em Salvador.

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Caminhão tomba dentro do ferry-boat de Salvador

A apuração gira em torno da não execução de obras necessárias para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), o que pode configurar descumprimento de cláusulas do contrato de concessão firmado em 2014 com o governo estadual. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), no último sábado (25).

Segundo a portaria, se as irregularidades forem confirmadas, a empresa pode sofrer sanções administrativas, previstas tanto na legislação federal de concessões quanto em normas estaduais, incluindo penalidades por infração considerada grave.

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