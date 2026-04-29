POLÍCIA

Operação prende dois suspeitos e apreende drogas na Gamboa

Ação ocorreu na madrugada e teve foco em tráfico e roubo de veículos

Wendel de Novais

Publicado em 29 de abril de 2026 às 09:16

Policiais apreenderam maconha durante ação Crédito: Polícia Militar

Uma operação policial realizada na madrugada desta quarta-feira (29) resultou na prisão de dois suspeitos apontados como lideranças do crime na região da Gamboa, em Salvador. A ofensiva ocorreu durante a 4ª edição da “Operação Força Total” e teve como foco o combate ao tráfico de drogas e aos crimes contra o patrimônio, especialmente furtos e roubos de veículos.

Durante as incursões, equipes do Batalhão Apolo e do BPATAMO localizaram um homem com mandado de prisão em aberto e prenderam outro em flagrante por tráfico de entorpecentes. Segundo a polícia, os dois ocupavam posições de comando em grupos criminosos que atuam na localidade, o que representa um impacto direto na dinâmica da criminalidade na área.

PM foi acionada para o caso 1 de 22

Com os suspeitos, foram apreendidos uma porção de maconha, materiais utilizados para embalar drogas, sete aparelhos celulares e dinheiro em espécie. Todo o material foi recolhido e apresentado junto aos detidos.