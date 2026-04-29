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Operação prende dois suspeitos e apreende drogas na Gamboa

Ação ocorreu na madrugada e teve foco em tráfico e roubo de veículos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de abril de 2026 às 09:16

Policiais apreenderam maconha durante ação Crédito: Polícia Militar

Uma operação policial realizada na madrugada desta quarta-feira (29) resultou na prisão de dois suspeitos apontados como lideranças do crime na região da Gamboa, em Salvador. A ofensiva ocorreu durante a 4ª edição da “Operação Força Total” e teve como foco o combate ao tráfico de drogas e aos crimes contra o patrimônio, especialmente furtos e roubos de veículos.

Durante as incursões, equipes do Batalhão Apolo e do BPATAMO localizaram um homem com mandado de prisão em aberto e prenderam outro em flagrante por tráfico de entorpecentes. Segundo a polícia, os dois ocupavam posições de comando em grupos criminosos que atuam na localidade, o que representa um impacto direto na dinâmica da criminalidade na área.

PM foi acionada para o caso

Polícia Militar em ação por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia Militar em ação por Divulgação / Ascom PM
Polícia Militar em ação por Divulgação
Polícia Militar em ação por Divulgação / Ascom PM
Polícia Militar em ação por Divulgação
Movimentação de policiais militares no bairro por Reprodução/ TV Bahia
Polícia Militar por Divulgação
Operação do Gaeco e Polícia Militar por Divulgação/MP-BA
Polícias técnica e militar estiveram no local onde corpo foi encontrado no Barbalho por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia Militar por Alberto Maraux
Viaturas da PM por Divulgação
PM envio uma viatura para o fim de linha de Lauro de Freitas por Divulgação/Polícia Militar da Bahia
Viatura da Polícia Militar por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Viatura da Polícia Militar foi acionada por Reprodução | PM-BA
Viatura da Polícia Militar por Arisson Marinho/CORREIO
Novas viaturas e policiais por Arisson Marinho/CORREIO
PMs foram presos em 2022 por Alberto Maraux/SSP
SSP, FICCO Bahia, PM, PC e PF deflagram operação Circuito Fechado contra facções por Divulgação SSP-BA
Santo Amaro: após cheia de rio, PM reforça patrulhamento para evitar saques e arrombamentos por Divulgação/PM
Plantações foram localizadas pela 45ª CIPM por Divulgação/45ª CIPM
Caso envolve a 18° CIPM, de Periperi por Reprodução / Redes sociais
Policial Militar por Vitor Barreto/SSP
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Polícia Militar em ação por Arisson Marinho/CORREIO

Com os suspeitos, foram apreendidos uma porção de maconha, materiais utilizados para embalar drogas, sete aparelhos celulares e dinheiro em espécie. Todo o material foi recolhido e apresentado junto aos detidos.

Os dois foram encaminhados para a Central de Flagrantes e para a Polinter, onde permanecem à disposição da Justiça. De acordo com a Polícia Militar da Bahia, as ações da “Operação Força Total” seguem em andamento, com reforço no policiamento e monitoramento contínuo, com o objetivo de ampliar a sensação de segurança e impedir novas ações criminosas na região.

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