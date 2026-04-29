Operação prende dois suspeitos e apreende drogas na Gamboa

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Wendel de Novais
Publicado em 29 de abril de 2026 às 09:16
Uma operação policial realizada na madrugada desta quarta-feira (29) resultou na prisão de dois suspeitos apontados como lideranças do crime na região da Gamboa, em Salvador. A ofensiva ocorreu durante a 4ª edição da “Operação Força Total” e teve como foco o combate ao tráfico de drogas e aos crimes contra o patrimônio, especialmente furtos e roubos de veículos.
Durante as incursões, equipes do Batalhão Apolo e do BPATAMO localizaram um homem com mandado de prisão em aberto e prenderam outro em flagrante por tráfico de entorpecentes. Segundo a polícia, os dois ocupavam posições de comando em grupos criminosos que atuam na localidade, o que representa um impacto direto na dinâmica da criminalidade na área.
PM foi acionada para o caso
Com os suspeitos, foram apreendidos uma porção de maconha, materiais utilizados para embalar drogas, sete aparelhos celulares e dinheiro em espécie. Todo o material foi recolhido e apresentado junto aos detidos.
Os dois foram encaminhados para a Central de Flagrantes e para a Polinter, onde permanecem à disposição da Justiça. De acordo com a Polícia Militar da Bahia, as ações da “Operação Força Total” seguem em andamento, com reforço no policiamento e monitoramento contínuo, com o objetivo de ampliar a sensação de segurança e impedir novas ações criminosas na região.