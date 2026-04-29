Feira de empregos em Salvador oferece mais de 300 vagas; veja como concorrer

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 29 de abril de 2026 às 10:37
O Grau Educacional realiza, no dia 6 de maio, Feiras de Empregabilidade em Salvador com mais de 300 oportunidades de trabalho e estágio. As ações são gratuitas e abertas ao público.
Na unidade Fonte Nova, no bairro de Nazaré, serão ofertadas mais de 100 vagas para áreas como telemarketing, auxiliar administrativo, operador de caixa, almoxarifado e serviços gerais, em formatos de estágio, CLT e Jovem Aprendiz. O atendimento acontece das 8h30 às 15h.
Inteligência Artificial vai substituir seu emprego?
No local, também estarão presentes empresas e instituições como SIMM + SEMDEC, Grow RH, ISBET e Bahia Estágio, que farão recrutamento e triagem de candidatos. Além das vagas, haverá serviços gratuitos como aferição de pressão, capacitação profissional, massoterapia e consulta ao SPC/Serasa.
Já na unidade Plataforma, serão mais de 200 vagas para cadastro em banco de talentos, com atendimento das 9h às 13h. O espaço também contará com serviços de saúde, como aferição de pressão e glicemia, eletrocardiograma, atendimento com optometrista e Clínica Financeira. Entre os parceiros estão Sicoob, Contax, Tel Telemática e SIMM.
As duas unidades não exigem inscrição prévia. Basta comparecer com currículo impresso ou digital. Algumas atividades terão distribuição de fichas por ordem de chegada.
SERVIÇO:
Feiras de Empregabilidade – Grau Educacional Salvador
Unidade Fonte Nova
Data: 6 de maio
Horário: 8h30 às 15h
Local: Rua Profa. Anfrísia Santiago, 432 – Nazaré, Salvador (BA). Próximo ao Subway, na saída da estação de metrô Campo da Pólvora.
Entrada: Gratuita
Unidade Plataforma
Data: 6 de maio
Horário: 9h às 13h
Local: Rua dos Ferroviários, s/n – Plataforma, Salvador (BA)
Entrada: Gratuita