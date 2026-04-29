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Feira de empregos em Salvador oferece mais de 300 vagas; veja como concorrer

Ações do Grau Educacional acontecem em duas unidades da capital

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de abril de 2026 às 10:37

Grau Educacional
Grau Educacional Crédito: Reprodução

O Grau Educacional realiza, no dia 6 de maio, Feiras de Empregabilidade em Salvador com mais de 300 oportunidades de trabalho e estágio. As ações são gratuitas e abertas ao público.

Na unidade Fonte Nova, no bairro de Nazaré, serão ofertadas mais de 100 vagas para áreas como telemarketing, auxiliar administrativo, operador de caixa, almoxarifado e serviços gerais, em formatos de estágio, CLT e Jovem Aprendiz. O atendimento acontece das 8h30 às 15h.

Inteligência Artificial vai substituir seu emprego?

Inteligência Artificial vai substituir seu emprego? por Getty Images
Inteligência Artificial vai substituir seu emprego? por Canva
Inteligência Artificial vai substituir seu emprego? por Canva
Inteligência Artificial vai substituir seu emprego? por Andriy Onufriyenko/Getty Images
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Inteligência Artificial vai substituir seu emprego? por Getty Images

No local, também estarão presentes empresas e instituições como SIMM + SEMDEC, Grow RH, ISBET e Bahia Estágio, que farão recrutamento e triagem de candidatos. Além das vagas, haverá serviços gratuitos como aferição de pressão, capacitação profissional, massoterapia e consulta ao SPC/Serasa.

Já na unidade Plataforma, serão mais de 200 vagas para cadastro em banco de talentos, com atendimento das 9h às 13h. O espaço também contará com serviços de saúde, como aferição de pressão e glicemia, eletrocardiograma, atendimento com optometrista e Clínica Financeira. Entre os parceiros estão Sicoob, Contax, Tel Telemática e SIMM.

As duas unidades não exigem inscrição prévia. Basta comparecer com currículo impresso ou digital. Algumas atividades terão distribuição de fichas por ordem de chegada.

SERVIÇO:

Feiras de Empregabilidade – Grau Educacional Salvador

Unidade Fonte Nova

Data: 6 de maio

Horário: 8h30 às 15h

Local: Rua Profa. Anfrísia Santiago, 432 – Nazaré, Salvador (BA). Próximo ao Subway, na saída da estação de metrô Campo da Pólvora.

Entrada: Gratuita

Unidade Plataforma

Data: 6 de maio

Horário: 9h às 13h

Local: Rua dos Ferroviários, s/n – Plataforma, Salvador (BA)

Entrada: Gratuita

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