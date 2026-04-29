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PM é baleado durante ataque a tiros em festa de aniversário em Catu de Abrantes

Homens armados atiraram contra grupo em comemoração na Travessa das Rosas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de abril de 2026 às 11:17

Caso foi registrado em uma festa de aniversário Crédito: Reprodução

Um ataque a tiros durante uma festa de aniversário deixou duas pessoas baleadas na noite de quarta-feira (28), em Catu de Abrantes, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Entre as vítimas está um policial militar que estava de folga no momento da ocorrência. De acordo com informações da Polícia Militar da Bahia, equipes da 59ª CIPM foram acionadas pelo Cicom para atender a ocorrência na Travessa das Rosas.

As primeiras informações apontam que homens armados chegaram ao local e efetuaram disparos contra um grupo de pessoas que participava da comemoração. Ao chegarem, os policiais constataram que dois indivíduos haviam sido atingidos e já tinham sido socorridos por moradores da região. O policial militar foi baleado no braço e recebeu atendimento inicial no Hospital Menandro de Farias.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Em seguida, ele foi transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, onde passou por cirurgia para reconstrução arterial. Segundo a corporação, o estado de saúde é estável e não há risco de morte. O agente segue internado, acompanhado pela equipe médica e pela instituição.

Após o ataque, equipes ordinárias e unidades especializadas intensificaram o policiamento na região, com ações de saturação e abordagens preventivas. A operação tem como objetivo localizar os suspeitos e reforçar a segurança na localidade. O caso segue sob investigação, e a Polícia Militar afirma que todas as medidas operacionais e assistenciais estão sendo adotadas.

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Tags:

Crime Festa Abrantes pm Baleado

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