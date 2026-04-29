CRIME

PM é baleado durante ataque a tiros em festa de aniversário em Catu de Abrantes

Homens armados atiraram contra grupo em comemoração na Travessa das Rosas

Wendel de Novais

Publicado em 29 de abril de 2026 às 11:17

Caso foi registrado em uma festa de aniversário Crédito: Reprodução

Um ataque a tiros durante uma festa de aniversário deixou duas pessoas baleadas na noite de quarta-feira (28), em Catu de Abrantes, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Entre as vítimas está um policial militar que estava de folga no momento da ocorrência. De acordo com informações da Polícia Militar da Bahia, equipes da 59ª CIPM foram acionadas pelo Cicom para atender a ocorrência na Travessa das Rosas.

As primeiras informações apontam que homens armados chegaram ao local e efetuaram disparos contra um grupo de pessoas que participava da comemoração. Ao chegarem, os policiais constataram que dois indivíduos haviam sido atingidos e já tinham sido socorridos por moradores da região. O policial militar foi baleado no braço e recebeu atendimento inicial no Hospital Menandro de Farias.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Em seguida, ele foi transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, onde passou por cirurgia para reconstrução arterial. Segundo a corporação, o estado de saúde é estável e não há risco de morte. O agente segue internado, acompanhado pela equipe médica e pela instituição.