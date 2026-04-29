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Após amigas serem encontradas mortas em cova, polícia pede prisão de suspeitos de crime

Vítimas desapareceram após saírem de moto na madrugada e foram encontradas quatro dias depois

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de abril de 2026 às 07:17

Amigas despareceram no extremo-sul da Bahia Crédito: Reprodução

A Polícia Civil da Bahia solicitou à Justiça a prisão preventiva dos suspeitos de envolvimento no feminicídio de Elen Santos da Silva, de 21 anos, e no homicídio qualificado de Tamara Martins Guimarães, de 23, em Porto Seguro, no sul do estado. O pedido foi formalizado no último dia 24 de abril pela 3ª Delegacia Territorial (DT/Trancoso), que agora aguarda a análise do Judiciário.

As duas jovens desapareceram na madrugada do dia 10 de abril, após serem vistas juntas na localidade de Xandó. Segundo as investigações, elas saíram em uma motocicleta pertencente a Tamara e não foram mais localizadas. Quatro dias depois, em 14 de abril, os corpos foram encontrados enterrados em uma cova, em uma área de vegetação no mesmo município.

Amigas despareceram no extremo-sul da Bahia

Amigas despareceram no extremo-sul da Bahia por Reprodução
Amigas despareceram no extremo-sul da Bahia por Reprodução
Amigas despareceram no extremo-sul da Bahia por Reprodução
Amigas despareceram no extremo-sul da Bahia por Reprodução
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Amigas despareceram no extremo-sul da Bahia por Reprodução

Os laudos de necropsia já foram incorporados ao inquérito policial, que continua em andamento. A polícia ainda aguarda os resultados das perícias realizadas no local do crime, considerados fundamentais para reforçar as provas e ajudar na identificação dos autores.

Equipes seguem em diligência na tentativa de localizar os suspeitos e esclarecer completamente as circunstâncias do duplo assassinato, que é tratado como prioridade pelas autoridades.

O caso

As duas moravam juntas na Aldeia Xandó, localizada na área de preservação localizado no distrito de Caraíva. Elas foram vistas pela última vez na aldeia, na madrugada de sexta-feira (10).

Antes de desaparecer, Elen Santos teria escrito uma carta para a mãe onde afirmou que iria romper com a família. "Por mais que eu te ame, vou romper a nossa ligação. Hoje eu estou livre, mas mesmo assim vou te honrar e te proteger do mundo", teria escrito. As famílias registraram um boletim de ocorrência relatando o desaparecimento das jovens.

A Polícia Civil informou que as amigas foram vistas pela última vez na localidade de Xandó, após saírem juntas em uma motocicleta de Tamara.

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Tags:

Crime Feminicídio

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