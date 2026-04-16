Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Polícia busca pistas em celular achado ao lado de cova de amigas mortas na Bahia

Tamara Martins Guimarães, de 23 anos, e Elen Santos da Silva, 21, foram vistas com vida pela última vez na Aldeia Xandó

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de abril de 2026 às 22:20

Famílias registraram boletim de ocorrência após desaparecimento
Famílias registraram boletim de ocorrência após desaparecimento Crédito: Reprodução

A Polícia Civil vai periciar o celular que foi localizado ao lado da cova onde Tamara Martins Guimarães, de 23 anos, e Elen Santos da Silva, 21, foram encontradas mortas. os corpos foram localizados na última terça-feira (14). A dupla desapareceu após sair para um passeio na região de Corumbau, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.

As duas moravam juntas na Aldeia Xandó, localizada na área de preservação localizado no distrito de Caraíva. Elas foram vistas pela última vez na aldeia, na madrugada de sexta-feira (10).

Amigas despareceram no extremo-sul da Bahia

Amigas despareceram no extremo-sul da Bahia por Reprodução
Amigas despareceram no extremo-sul da Bahia por Reprodução
Amigas despareceram no extremo-sul da Bahia por Reprodução
Amigas despareceram no extremo-sul da Bahia por Reprodução
1 de 4
Amigas despareceram no extremo-sul da Bahia por Reprodução

De acordo com informações da TV Santa Cruz, afiliada da TV Bahia na região, Tamara tem uma filha de três anos. A jovem deixou a menina com a patroa antes de sair com Elen, dizendo que pegaria a criança na manhã do dia seguinte.

Antes de desaparecer, Elen Santos teria escrito uma carta para a mãe onde afirmou que iria romper com a família. “Tudo que a senhora fez por mim, sempre reconheci, por isso você é a pessoa que amo nesse mundo”, diz no início da carta.

"Por mais que eu te ame, vou romper a nossa ligação. Hoje eu estou livre, mas mesmo assim vou te honrar e te proteger do mundo", teria escrito. As famílias registraram um boletim de ocorrência relatando o desaparecimento das jovens.

Tamara e Elen estavam desaparecidas desde o dia 10 de abril. A Polícia Civil informou que as amigas foram vistas pela última vez na localidade de Xandó, após saírem juntas em uma motocicleta de Tamara.

O caso é investigado pela Polícia Civil. Até a última atualização desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.

Tags:

Bahia Porto Seguro Amigas Extremo sul

Mais recentes

Imagem - Mulher é feita refém durante confronto em bairro de Salvador

Mulher é feita refém durante confronto em bairro de Salvador
Imagem - Morre padre de igreja histórica que estava desaparecido em Salvador

Morre padre de igreja histórica que estava desaparecido em Salvador
Imagem - Mulher é presa por estupro de vulnerável contra enteada na Bahia

Mulher é presa por estupro de vulnerável contra enteada na Bahia