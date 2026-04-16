Morre padre de igreja histórica que estava desaparecido em Salvador

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Millena Marques
Publicado em 16 de abril de 2026 às 20:30
Morreu nesta quinta-feira (16) o padre Elmo Andrade de Souza, que estava desaparecido desde a última quarta-feira (15). De acordo com a Arquidiocese de São Salvador da Bahia, a causa da morte foi infecção generalizada, decorrente de um quadro de erisipela bolhosa.
Padre atuava na Igreja de São Pedro
Informações do boletim da Polícia Civil indicavam que o sacerdote tinha sido visto pela última vez na quarta-feira (15), por volta das 12h30, no bairro de São Cristóvão. Na noite desta quinta, o padre foi localizado no Hospital Teresa de Lisieux.
"Neste momento de dor e esperança na Ressurreição, a Arquidiocese se une em oração, confiando a alma do padre Elmo à infinita misericórdia de Deus, agradecendo por sua vida, ministério e dedicação à Igreja", diz trecho da nota da arquidiocese.
Desaparecimento
No início da noite, a arquidiocese publicou uma nota sobre o desaparecimento do padre. A Polícia Civil disse que a Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP - Salvador) investigava o desaparecimento do padre. A informação é de que ele foi localizado no Hospital Teresa de Lisieux. Horas depois, a arquidiocese anunciou o falecimento.