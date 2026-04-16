LUTO

Morre padre de igreja histórica que estava desaparecido em Salvador

Padre Elmo Andrade de Souza foi localizado no Hospital Teresa de Lisieux

Millena Marques

Publicado em 16 de abril de 2026 às 20:30

Elmo Andrade de Souza Crédito: Foto/Pascom da Paróquia São Pedro

Morreu nesta quinta-feira (16) o padre Elmo Andrade de Souza, que estava desaparecido desde a última quarta-feira (15). De acordo com a Arquidiocese de São Salvador da Bahia, a causa da morte foi infecção generalizada, decorrente de um quadro de erisipela bolhosa.

Padre atuava na Igreja de São Pedro 1 de 5

Informações do boletim da Polícia Civil indicavam que o sacerdote tinha sido visto pela última vez na quarta-feira (15), por volta das 12h30, no bairro de São Cristóvão. Na noite desta quinta, o padre foi localizado no Hospital Teresa de Lisieux.

"Neste momento de dor e esperança na Ressurreição, a Arquidiocese se une em oração, confiando a alma do padre Elmo à infinita misericórdia de Deus, agradecendo por sua vida, ministério e dedicação à Igreja", diz trecho da nota da arquidiocese.

Desaparecimento