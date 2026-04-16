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Morre padre de igreja histórica que estava desaparecido em Salvador

Padre Elmo Andrade de Souza foi localizado no Hospital Teresa de Lisieux

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de abril de 2026 às 20:30

Elmo Andrade de Souza
Elmo Andrade de Souza Crédito: Foto/Pascom da Paróquia São Pedro

Morreu nesta quinta-feira (16) o padre Elmo Andrade de Souza, que estava desaparecido desde a última quarta-feira (15). De acordo com a Arquidiocese de São Salvador da Bahia, a causa da morte foi infecção generalizada, decorrente de um quadro de erisipela bolhosa.

Padre atuava na Igreja de São Pedro

Padre Elmo Andrade de Souza por Arquidiocese
Padre Elmo Andrade de Souza por Reprodução
Igreja de São Pedro por Amanda Oliveira/Salvador da Bahia
Igreja de São Pedro por Amanda Oliveira/Salvador da Bahia
Elmo Andrade de Souza por Foto/Pascom da Paróquia São Pedro
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Padre Elmo Andrade de Souza por Arquidiocese

Informações do boletim da Polícia Civil indicavam que o sacerdote tinha sido visto pela última vez na quarta-feira (15), por volta das 12h30, no bairro de São Cristóvão. Na noite desta quinta, o padre foi localizado no Hospital Teresa de Lisieux.

"Neste momento de dor e esperança na Ressurreição, a Arquidiocese se une em oração, confiando a alma do padre Elmo à infinita misericórdia de Deus, agradecendo por sua vida, ministério e dedicação à Igreja", diz trecho da nota da arquidiocese.

Desaparecimento

No início da noite, a arquidiocese publicou uma nota sobre o desaparecimento do padre. A Polícia Civil disse que a Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP - Salvador) investigava o desaparecimento do padre. A informação é de que ele foi localizado no Hospital Teresa de Lisieux. Horas depois, a arquidiocese anunciou o falecimento.

Tags:

Bahia Salvador Padre

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