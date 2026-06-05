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Vai parar de chover? Veja o que esperar do tempo em Salvador neste fim de semana

Codesal prevê melhora gradual nas condições do tempo entre sábado (6) e domingo (7)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de junho de 2026 às 11:18

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Depois de dias marcados por chuva intensa e centenas de ocorrências registradas pela Defesa Civil, os soteropolitanos devem ter uma trégua parcial no fim de semana.

Segundo a Codesal, as condições do tempo tendem a melhorar entre sábado (6) e domingo (7), embora a possibilidade de chuva não esteja totalmente descartada.

Veja previsão do tempo até domingo (7)

Quarta (3): 90% de chance de chuva, ventos de 33 km/h e temperaturas entre 21°C e 27°C; por Arisson Marinho/CORREIO
Quinta (4): 90% de chance de chuva, ventos de 42 km/h e temperaturas entre 22°C e 27°C; por Arisson Marinho/CORREIO
Sexta (5): 80% de chance de chuva, ventos de 45 km/h e temperaturas entre 21°C e 28°C; por Arisson Marinho/CORREIO
Sábado (6): 60% de chance de chuva, ventos de 37 km/h e temperaturas entre 21°C e 29°C; por Arisson Marinho/CORREIO
Domingo (7): 40% de chance de chuva, ventos de 26 km/h e temperaturas entre 21°C e 30°C. por Arisson Marinho/CORREIO
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Quarta (3): 90% de chance de chuva, ventos de 33 km/h e temperaturas entre 21°C e 27°C; por Arisson Marinho/CORREIO

De acordo com o órgão, a frente fria e o cavado atmosférico que atuam sobre Salvador começam a se afastar da capital baiana. Com isso, uma massa de ar mais quente e seca passa a influenciar o tempo na cidade, favorecendo períodos de céu mais aberto e redução da intensidade das precipitações.

Apesar da melhora, a Codesal alerta que ainda podem ocorrer pancadas de chuva fracas, por vezes moderadas, em áreas isoladas de Salvador a qualquer hora do dia.

Nesta sexta-feira (5), o cenário segue de instabilidade, com previsão de chuvas fracas a moderadas e rajadas de vento intensas ao longo do dia.

O novo boletim da Defesa Civil mostra que as chuvas dos últimos dias provocaram 418 ocorrências nas últimas 72 horas. Somente nas últimas 24 horas foram contabilizados 72 chamados, sendo 23 deles registrados entre a meia-noite e as 10h desta sexta-feira.

Entre os principais registros estão ameaças de desabamento, ameaças de deslizamento de terra e quedas de árvores. As equipes da Codesal permanecem mobilizadas realizando vistorias e monitorando áreas consideradas de risco.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.

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