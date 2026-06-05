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Evento gratuito em Salvador terá troca de figurinhas, muay thai e patins para toda a família

Ação promovida pela Ferreira Costa acontece neste sábado (6)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de junho de 2026 às 10:23

Evento gratuito em Salvador terá troca de figurinhas, muay thai e patins para toda a família
Evento gratuito em Salvador terá troca de figurinhas, muay thai e patins para toda a família Crédito: Divulgação

O clima da Copa do Mundo vai tomar conta de Salvador neste sábado (6). A Ferreira Costa realiza o Esquenta Copa Ferreira Costa Barris, evento gratuito que reúne esporte, lazer e diversão para toda a família, das 10h às 12h.

A programação acontece no Piso 0 da unidade dos Barris e contará com atividades voltadas para crianças, jovens e adultos. Entre os destaques estão as ações conduzidas por Lidiane Pinto, professora de patins terapêuticos, a participação da Escolinha de Futebol CT Revelação e apresentações da Fight Brothers Competition Team de Muay Thai.

Veja a premiação de cada posição na Copa do Mundo de 2026

Últimos colocados da fase de grupos (33º ao 48º lugar): US$ 9 milhões (cerca de R$ 49 milhões) por Imagem gerada por IA
Eliminados na fase de grupos (17º ao 32º lugar): US$ 11 milhões (cerca de R$ 60 milhões) por Divulgação / Coca-Cola
Eliminados nas oitavas de final (9º ao 16º lugar): US$ 15 milhões (cerca de R$ 82 milhões) por Mike Hewitt/FIFA
Eliminados nas quartas de final (5º ao 8º lugar): US$ 19 milhões (cerca de R$ 104 milhões) por Shutterstock
4º lugar: US$ 27 milhões (cerca de R$ 148 milhões) por Divulgação/FIFA
3º lugR: US$ 29 milhões (cerca de R$ 160 milhões) por Divulgação
Vice-campeão: US$ 33 milhões (cerca de R$ 181 milhões) por Divulgação/Fifa
Campeão: US$ 50 milhões (cerca de R$ 275 milhões) por Divulgação/Fifa
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Últimos colocados da fase de grupos (33º ao 48º lugar): US$ 9 milhões (cerca de R$ 49 milhões) por Imagem gerada por IA

A iniciativa busca incentivar a prática de atividades físicas, promover a integração entre os participantes e estimular hábitos saudáveis em um ambiente descontraído e familiar.

Além das atrações esportivas, os fãs da Copa do Mundo também poderão aproveitar para trocar figurinhas do álbum oficial da competição. As unidades da Ferreira Costa nos Barris e na Avenida Paralela funcionam como pontos de venda e troca de figurinhas em parceria com a Panini até o dia 10 de julho.

Serviço

O quê: Esquenta Copa Ferreira Costa Barris

Quando: Sábado (6), das 10h às 12h

Onde: Ferreira Costa Barris – Piso 0

Quanto: Gratuito

Tags:

Copa do Mundo

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