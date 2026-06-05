Evento gratuito em Salvador terá troca de figurinhas, muay thai e patins para toda a família

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Esther Morais
Publicado em 5 de junho de 2026 às 10:23
O clima da Copa do Mundo vai tomar conta de Salvador neste sábado (6). A Ferreira Costa realiza o Esquenta Copa Ferreira Costa Barris, evento gratuito que reúne esporte, lazer e diversão para toda a família, das 10h às 12h.
A programação acontece no Piso 0 da unidade dos Barris e contará com atividades voltadas para crianças, jovens e adultos. Entre os destaques estão as ações conduzidas por Lidiane Pinto, professora de patins terapêuticos, a participação da Escolinha de Futebol CT Revelação e apresentações da Fight Brothers Competition Team de Muay Thai.
Veja a premiação de cada posição na Copa do Mundo de 2026
A iniciativa busca incentivar a prática de atividades físicas, promover a integração entre os participantes e estimular hábitos saudáveis em um ambiente descontraído e familiar.
Além das atrações esportivas, os fãs da Copa do Mundo também poderão aproveitar para trocar figurinhas do álbum oficial da competição. As unidades da Ferreira Costa nos Barris e na Avenida Paralela funcionam como pontos de venda e troca de figurinhas em parceria com a Panini até o dia 10 de julho.
O quê: Esquenta Copa Ferreira Costa Barris
Quando: Sábado (6), das 10h às 12h
Onde: Ferreira Costa Barris – Piso 0
Quanto: Gratuito