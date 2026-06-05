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Chuva provoca 25 ocorrências em Salvador; veja os bairros mais afetados

Massaranduba lidera volume de chuva nas últimas 96 horas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de junho de 2026 às 10:16

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A chuva que atinge Salvador nos últimos dias continua provocando transtornos em diversos bairros da capital baiana. De acordo com dados atualizados às 9h desta sexta-feira (5), a Defesa Civil de Salvador (Codesal) já registrou 25 ocorrências relacionadas ao mau tempo nas últimas horas.

Entre os chamados recebidos pelo órgão estão 10 ameaças de desabamento, quatro ameaças de deslizamento de terra, quatro registros de árvores ameaçando cair, uma árvore caída, um imóvel alagado, um desabamento parcial, dois deslizamentos de terra e duas orientações técnicas.

Veja previsão do tempo até domingo (7)

Quarta (3): 90% de chance de chuva, ventos de 33 km/h e temperaturas entre 21°C e 27°C; por Arisson Marinho/CORREIO
Quinta (4): 90% de chance de chuva, ventos de 42 km/h e temperaturas entre 22°C e 27°C; por Arisson Marinho/CORREIO
Sexta (5): 80% de chance de chuva, ventos de 45 km/h e temperaturas entre 21°C e 28°C; por Arisson Marinho/CORREIO
Sábado (6): 60% de chance de chuva, ventos de 37 km/h e temperaturas entre 21°C e 29°C; por Arisson Marinho/CORREIO
Domingo (7): 40% de chance de chuva, ventos de 26 km/h e temperaturas entre 21°C e 30°C. por Arisson Marinho/CORREIO
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Quarta (3): 90% de chance de chuva, ventos de 33 km/h e temperaturas entre 21°C e 27°C; por Arisson Marinho/CORREIO

Os bairros da região do Subúrbio e das Ilhas concentram o maior número de ocorrências, com nove registros. Em seguida aparecem a região da Liberdade, com seis chamados, e Cajazeiras, com dois.

Os acumulados de chuva também chamam atenção. Nas últimas 96 horas, Massaranduba lidera o ranking da cidade, com 153,8 milímetros registrados. Na sequência aparecem Capelinha de São Caetano (Vila Picasso), com 139,2 mm, e Paripe, com 134 mm.

Considerando apenas as últimas 48 horas, Paripe registra o maior volume pluviométrico, com 115,6 mm. Coutos (Escolab) acumula 110,6 mm e o Mirante de Periperi, 109,8 mm.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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Já no acumulado do mês de junho, a Barra (Vila Naval) soma 192,8 mm de chuva, seguida por Massaranduba, com 180,8 mm, e Capelinha de São Caetano (Vila Picasso), com 163,4 mm.

Nas últimas 24 horas, os maiores índices foram registrados no Mirante de Periperi (36,4 mm), São Tomé de Paripe (29,2 mm) e Base Naval de Aratu (28,4 mm).

A orientação da Codesal é que moradores de áreas de risco fiquem atentos aos alertas emitidos pelos órgãos oficiais e acionem o telefone 199 em caso de emergência.

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Chuva

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