Salvador registra a 3ª maior chuva do Brasil em 24 horas; veja a previsão para os próximos dias

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Esther Morais
Publicado em 5 de junho de 2026 às 06:33
Salvador foi a terceira cidade brasileira com o maior volume de chuva registrado nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta sexta-feira (5).
A estação meteorológica de Salvador (Rádio Farol) registrou 39,4 milímetros de chuva entre a manhã de quinta-feira (4) e a manhã desta sexta. O volume ficou atrás apenas de Macaé (RJ), com 60,2 mm, e do aeroporto de Maceió (AL), com 52 mm.
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A capital baiana aparece novamente no ranking com a estação convencional de Salvador, que acumulou 28,6 mm, ocupando a quinta colocação nacional. Já a estação do Aeroporto de Salvador registrou 24 mm, ficando entre os dez maiores acumulados do país no período.
Os números reforçam o cenário de instabilidade que tem marcado os últimos dias na capital baiana. A previsão indica continuidade das chuvas ao longo do fim de semana, com períodos de céu nublado e possibilidade de precipitações a qualquer hora do dia.
A orientação é que moradores de áreas de risco acompanhem os alertas da Defesa Civil e fiquem atentos a possíveis alagamentos, deslizamentos de terra e transtornos provocados pelo acumulado de chuva.