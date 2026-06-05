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Salvador registra a 3ª maior chuva do Brasil em 24 horas; veja a previsão para os próximos dias

Capital baiana deve seguir com tempo instável no fim de semana

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de junho de 2026 às 06:33

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador foi a terceira cidade brasileira com o maior volume de chuva registrado nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta sexta-feira (5).

A estação meteorológica de Salvador (Rádio Farol) registrou 39,4 milímetros de chuva entre a manhã de quinta-feira (4) e a manhã desta sexta. O volume ficou atrás apenas de Macaé (RJ), com 60,2 mm, e do aeroporto de Maceió (AL), com 52 mm.

Veja previsão do tempo até domingo (7)

Quarta (3): 90% de chance de chuva, ventos de 33 km/h e temperaturas entre 21°C e 27°C; por Arisson Marinho/CORREIO
Quinta (4): 90% de chance de chuva, ventos de 42 km/h e temperaturas entre 22°C e 27°C; por Arisson Marinho/CORREIO
Sexta (5): 80% de chance de chuva, ventos de 45 km/h e temperaturas entre 21°C e 28°C; por Arisson Marinho/CORREIO
Sábado (6): 60% de chance de chuva, ventos de 37 km/h e temperaturas entre 21°C e 29°C; por Arisson Marinho/CORREIO
Domingo (7): 40% de chance de chuva, ventos de 26 km/h e temperaturas entre 21°C e 30°C. por Arisson Marinho/CORREIO
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Quarta (3): 90% de chance de chuva, ventos de 33 km/h e temperaturas entre 21°C e 27°C; por Arisson Marinho/CORREIO

A capital baiana aparece novamente no ranking com a estação convencional de Salvador, que acumulou 28,6 mm, ocupando a quinta colocação nacional. Já a estação do Aeroporto de Salvador registrou 24 mm, ficando entre os dez maiores acumulados do país no período.

Os números reforçam o cenário de instabilidade que tem marcado os últimos dias na capital baiana. A previsão indica continuidade das chuvas ao longo do fim de semana, com períodos de céu nublado e possibilidade de precipitações a qualquer hora do dia.

A orientação é que moradores de áreas de risco acompanhem os alertas da Defesa Civil e fiquem atentos a possíveis alagamentos, deslizamentos de terra e transtornos provocados pelo acumulado de chuva.

Tags:

Chuva

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