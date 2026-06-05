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Inmet mantém alerta de queda de temperatura para mais de 350 cidades da Bahia

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia entrou em vigor nesta quinta-feira (4) e segue até o próximo sábado (6)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 5 de junho de 2026 às 06:30

Frio
Frio Crédito: Reprodução/ Globo Rural

Ao menos 371 cidades da Bahia estão sob o alerta amarelo para queda de temperatura desde esta quinta-feira (4). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estará em vigor até às 12h do sábado (6).

Os municípios afetados estão localizados nas regiões Vale São-Franciscano da Bahia, Nordeste, Extremo Oeste, Metropolitana de Salvador, Centro-Norte e Sul da Bahia.

Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura

Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
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Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução

Segundo o Inmet, o fenômeno representa leve risco à saúde, dada a previsão de declínio entre 3ºC e 5ºC nas cidades afetadas. O alerta é de perigo potencial.

Além disso, mais de 130 municípios baianos estão sob alerta para o acumulado de chuva. O aviso, também classificado com grau de severidade de perigo potencial, segue válido até as 23h59 de sexta-feira (5).

Tags:

Bahia Frio Inmet

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