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'Capital do biscoito' entra em alerta e pode ter mínima de 12°C

Previsão é do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) para Vitória da Conquista

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 5 de junho de 2026 às 05:30

Vitória da Conquista
Vitória da Conquista Crédito: PMVC

O município de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, é uma das 371 cidades em alerta amarelo para queda de temperatura emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão do tempo indica a possibilidade de mínima de até 12°C no fim de semana.

A capital do biscoito, como ficou conhecida desde 2024, assim como outras 370 cidades da Bahia, está sob alerta até as 12h do próximo sábado (6).

Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura

Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
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Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução

O aviso considera leve risco à saúde por conta do declínio de temperatura, que pode variar de 3°C a 5°C. A sensação térmica, no entanto, pode ser menor em razão do vento, entre outros fatores. O alerta é classificado como de perigo potencial.

Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), a previsão é de que, durante a sexta-feira (5), os termômetros oscilem entre 14°C e 20°C. Para o sábado (6) e o domingo (7), a mínima prevista é de 12°C.

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia

Neblina em Vitória da Conquista no início deste ano por Reprodução/TV Bahia
Vitória da Conquista já registrou 6,5 ºC  por Reprodução/Prefeitura Vitória da Conquista
Cidade fica no centro-sul baiano  por Divulgação PMVC
Cidade fica a cerca de 500 quilômetros de Salvador por Divulgação/Prefeitura
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
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Neblina em Vitória da Conquista no início deste ano por Reprodução/TV Bahia

Além do alerta de queda de temperatura, mais de 130 municípios baianos estão sob alerta para acumulado de chuva. O aviso, também classificado com grau de severidade de perigo potencial, segue válido até as 23h59 de sexta-feira (5).

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