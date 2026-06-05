QUEDA DE TEMPERATURA

'Capital do biscoito' entra em alerta e pode ter mínima de 12°C

Previsão é do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) para Vitória da Conquista

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de junho de 2026 às 05:30

Vitória da Conquista Crédito: PMVC

O município de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, é uma das 371 cidades em alerta amarelo para queda de temperatura emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão do tempo indica a possibilidade de mínima de até 12°C no fim de semana.

A capital do biscoito, como ficou conhecida desde 2024, assim como outras 370 cidades da Bahia, está sob alerta até as 12h do próximo sábado (6).

Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura 1 de 37

O aviso considera leve risco à saúde por conta do declínio de temperatura, que pode variar de 3°C a 5°C. A sensação térmica, no entanto, pode ser menor em razão do vento, entre outros fatores. O alerta é classificado como de perigo potencial.

Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), a previsão é de que, durante a sexta-feira (5), os termômetros oscilem entre 14°C e 20°C. Para o sábado (6) e o domingo (7), a mínima prevista é de 12°C.

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia 1 de 8