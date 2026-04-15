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Amigas desaparecidas no sul da Bahia são encontradas mortas após passeio

Dupla desapareceu após sair para um passeio na região de Corumbau

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de abril de 2026 às 08:25

Famílias registraram boletim de ocorrência após desaparecimento
Famílias registraram boletim de ocorrência após desaparecimento Crédito: Reprodução

As amigas Tamara Martins Guimarães, de 23 anos, e Elen Santos da Silva, 21, foram encontradas mortas na terça-feira (14). A dupla desapareceu após sair para um passeio na região de Corumbau, no extremo sul da Bahia.

As duas moravam juntas na Aldeia Xandó, localizada na área de preservação localizado no distrito de Caraíva. Elas foram vistas pela última vez na aldeia, na madrugada de sexta-feira (10).

Amigas despareceram no extremo-sul da Bahia

Amigas despareceram no extremo-sul da Bahia por Reprodução
Amigas despareceram no extremo-sul da Bahia por Reprodução
Amigas despareceram no extremo-sul da Bahia por Reprodução
Amigas despareceram no extremo-sul da Bahia por Reprodução
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Amigas despareceram no extremo-sul da Bahia por Reprodução

Antes de desaparecer, Elen Santos teria escrito uma carta para a mãe onde afirmou que iria romper com a família. "Por mais que eu te ame, vou romper a nossa ligação. Hoje eu estou livre, mas mesmo assim vou te honrar e te proteger do mundo", teria escrito. As famílias registraram um boletim de ocorrência relatando o desaparecimento das jovens.

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A Polícia Civil informou que as amigas foram vistas pela última vez na localidade de Xandó, após saírem juntas em uma motocicleta de Tamara.

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Amigas sul da Bahia

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