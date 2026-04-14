CRIME

Pai de santo é morto a facadas após invasão em residência no sudoeste da Bahia

Caso aconteceu em Vitória da Conquista

Millena Marques

Publicado em 14 de abril de 2026 às 11:41

Josiel Oliveira Bomfim Crédito: Reprodução

Um pai de santo de 29 anos, identificado como Josiel Oliveira Bomfim, foi morto a facadas em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, na segunda-feira (13).

De acordo com a Polícia Civil, homens armados invadiram o local e assassinaram a vítima. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar na noite de segunda-feira.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Ninguém foi preso até o momento. O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT/Vitória da Conquista).