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Pai de santo é morto a facadas após invasão em residência no sudoeste da Bahia

Caso aconteceu em Vitória da Conquista

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de abril de 2026 às 11:41

Josiel Oliveira Bomfim
Josiel Oliveira Bomfim Crédito: Reprodução

Um pai de santo de 29 anos, identificado como Josiel Oliveira Bomfim, foi morto a facadas em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, na segunda-feira (13).

De acordo com a Polícia Civil, homens armados invadiram o local e assassinaram a vítima. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar na noite de segunda-feira.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Ninguém foi preso até o momento. O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT/Vitória da Conquista).

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Guias para remoção e perícia do corpo foram expedidas, bem como diligências são realizadas para esclarecer a autoria e a motivação do crime.

Tags:

Bahia Salvador

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