EDUCAÇÃO

Cidade na Bahia vai ganhar novo campus da UFRB

Nazaré da Farinhas, no Recôncavo, terá sede da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)

Millena Marques

Publicado em 13 de abril de 2026 às 11:31

Sede da UFRB é localizada em Cruz das Almas Crédito: Divulgação

A cidade de Nazaré, no Recôncavo da Bahia, vai ganhar um campus da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Na semana passada, um encontro realizado pelo Ministério da Educação (MEC), realizado em Brasília, confirmou a criação da nova unidade.

Também já foi autorizada a realização de concursos públicos para composição do corpo docente, conforme portarias publicadas pelo próprio MEC. Resta apenas a definição do espaço físico onde o campus funcionará provisoriamente, até a construção da sede definitiva.

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A construção do campus será viabilizada com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), fruto de uma articulação entre o Governo Federal, o Governo do Estado da Bahia e a prefeitura local para ampliar o acesso ao ensino superior gratuito e de qualidade.

Nesta primeira fase de implantação, o Centro de Ciências Aplicadas, Tecnologia e Inovação (CECATI) da UFRB ofertará cursos estrategicamente alinhados a esse novo vetor de crescimento: Inteligência Artificial, Ciência de Dados para Negócios, Logística e Comércio Exterior. Ao todo, serão disponibilizadas 200 vagas, com foco em formar profissionais qualificados para as novas demandas logísticas e tecnológicas que surgirão com a melhoria do fluxo de pessoas e mercadorias na região.

Sede do CECULT em Santo Amaro

A UFRB anunciou que criará o Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas (Cecult), Campus Dona Canô, em Santo Amaro. Após a cessão do terreno pelo Governo do Estado da Bahia, a iniciativa avançou com a assinatura da Ordem de Serviço para o início das obras.

O projeto arquitetônico da unidade contou com investimento de aproximadamente R$ 1,5 milhão, enquanto a execução da obra está orçada em cerca de R$ 29 milhões, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).