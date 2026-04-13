Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cidade na Bahia vai ganhar novo campus da UFRB

Nazaré da Farinhas, no Recôncavo, terá sede da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de abril de 2026 às 11:31

Sede da UFRB é localizada em Cruz das Almas
Sede da UFRB é localizada em Cruz das Almas Crédito: Divulgação

A cidade de Nazaré, no Recôncavo da Bahia, vai ganhar um campus da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Na semana passada, um encontro realizado pelo Ministério da Educação (MEC), realizado em Brasília, confirmou a criação da nova unidade.

Também já foi autorizada a realização de concursos públicos para composição do corpo docente, conforme portarias publicadas pelo próprio MEC. Resta apenas a definição do espaço físico onde o campus funcionará provisoriamente, até a construção da sede definitiva.

Escolas brasileiras com melhor desempenho no Enem

Colégio Bernoulli ocupa a 30º posição por Marina Silva/CORREIO
Colégio Farias Brito (CE) 1º lugar por Reprodução
Colégio Christus Pré Universitário (CE) 2º lugar por Reprodução
Colégio Classe A (MS) 3º lugar por Reprodução
Colégio Ari de Sá Cavalcante (CE) 4º lugar por Reprodução
Colégio Farias Brito Pré-Vestibular (CE) 5º lugar por Reprodução
1 de 6
Colégio Bernoulli ocupa a 30º posição por Marina Silva/CORREIO

A construção do campus será viabilizada com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), fruto de uma articulação entre o Governo Federal, o Governo do Estado da Bahia e a prefeitura local para ampliar o acesso ao ensino superior gratuito e de qualidade.

Leia mais

Imagem - Bracell abre inscrições para Programa de Estágio Superior com bolsas de R$ 2,2 mil na Bahia

Bracell abre inscrições para Programa de Estágio Superior com bolsas de R$ 2,2 mil na Bahia

Imagem - Correios prorrogram inscrições do programa Jovem Aprendiz 2026; saiba como participar

Correios prorrogram inscrições do programa Jovem Aprendiz 2026; saiba como participar

Imagem - Governo projeta novo valor de salário mínimo para 2027; saiba quanto

Governo projeta novo valor de salário mínimo para 2027; saiba quanto

Nesta primeira fase de implantação, o Centro de Ciências Aplicadas, Tecnologia e Inovação (CECATI) da UFRB ofertará cursos estrategicamente alinhados a esse novo vetor de crescimento: Inteligência Artificial, Ciência de Dados para Negócios, Logística e Comércio Exterior. Ao todo, serão disponibilizadas 200 vagas, com foco em formar profissionais qualificados para as novas demandas logísticas e tecnológicas que surgirão com a melhoria do fluxo de pessoas e mercadorias na região.

Sede do CECULT em Santo Amaro

A UFRB anunciou que criará o Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas (Cecult), Campus Dona Canô, em Santo Amaro. Após a cessão do terreno pelo Governo do Estado da Bahia, a iniciativa avançou com a assinatura da Ordem de Serviço para o início das obras.

O projeto arquitetônico da unidade contou com investimento de aproximadamente R$ 1,5 milhão, enquanto a execução da obra está orçada em cerca de R$ 29 milhões, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

A estrutura prevista inclui salas de aula, laboratórios, auditório, espaços administrativos e de convivência. A previsão de entrega do Campus Dona Canô da UFRB é para janeiro de 2028.

Tags:

Ufrb Reconcavo Baiano

Mais recentes

Imagem - Apostas de Salvador ganham mais de R$ 80 mil na Quina

Apostas de Salvador ganham mais de R$ 80 mil na Quina
Imagem - Salvador vai ganhar bandeirão da Copa que vai ser estendido em rua da Cidade Baixa; veja onde

Salvador vai ganhar bandeirão da Copa que vai ser estendido em rua da Cidade Baixa; veja onde
Imagem - Mais de 100 aves silvestres são resgatadas de cativeiros na Bahia

Mais de 100 aves silvestres são resgatadas de cativeiros na Bahia