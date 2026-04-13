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Correios prorrogram inscrições do programa Jovem Aprendiz 2026; saiba como participar

Há 548 vagas distribuídas em todos os estados brasileiros

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de abril de 2026 às 09:14

Correios
Correios Crédito: Arquivo/Agencia Brasil

Os Correios prorrogaram o prazo de inscrições para o Programa Jovem Aprendiz 2026. Agora, interessados têm até o dia 22 de abril para participar da seleção. A iniciativa é voltada a jovens de 14 a 21 anos completos no momento da contratação, que estejam cursando o ensino fundamental ou médio, ou que já tenham concluído os estudos.

No caso de candidatos menores de 18 anos, a inscrição deve ser realizada pelo responsável legal, que precisa se cadastrar previamente no site dos Correios para, em seguida, efetivar a participação do jovem. Já candidatos maiores de idade ou emancipados podem se inscrever diretamente, com seus próprios dados. Todo o processo ocorre exclusivamente pela internet.

Empresas abrem mais de 160 vagas de estágio para 2026

Empresas abrem mais de 160 vagas de estágio para 2026 por Divulgação
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Empresas abrem mais de 160 vagas de estágio para 2026 por Divulgação

O edital prevê 548 vagas distribuídas em todos os estados. Desse total, 10% são reservadas para pessoas com deficiência; 25% para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos; 3% para indígenas; e 2% para quilombolas. Na Bahia, há oportunidades para Salvador, além de formação de cadastro de reserva em outros municípios.

A seleção será feita com base em critérios socioeconômicos informados no ato da inscrição, priorizando jovens em situação de vulnerabilidade social. As regras de pontuação e demais detalhes estão disponíveis no edital.

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Até agora, mais de 54 mil candidatos já se cadastraram no processo seletivo.

Os aprovados vão cumprir jornada semanal de 20 horas e terão direito a salário-mínimo-hora, de acordo com o piso de cada estado, além de benefícios como vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme.

Tags:

Bahia Correios Estágio

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