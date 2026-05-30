PACIÊNCIA NA MALA

Passageiros brasileiros devem se preparar para filas e atrasos em aeroportos da Europa neste verão

Mudanças no controle migratório da União Europeia e aumento do turismo podem ampliar tempos de espera

Mariana Rios

Publicado em 30 de maio de 2026 às 15:00

Aeroporto Humberto Delgado, Lisboa Crédito: Daniel Rocha/Publico.pt

Brasileiros que têm viagem marcada para a Europa nas próximas semanas devem se preparar para enfrentar filas maiores, atrasos e tempos de espera prolongados em aeroportos do continente durante o verão europeu.

Segundo reportagem do jornal português Público, aeroportos de diferentes países já registram preocupação com o aumento do fluxo de passageiros na alta temporada, especialmente em áreas de controle de passaportes, segurança e imigração. O cenário tem levado autoridades e operadores aeroportuários a emitir alertas para viajantes planejarem deslocamentos com mais antecedência.

Entre os fatores apontados estão o crescimento do turismo internacional, a recuperação contínua do setor aéreo após os impactos dos últimos anos e a adaptação de alguns países às novas exigências tecnológicas e procedimentos de controle de fronteiras.

Além do aumento do fluxo de turistas durante o verão europeu, os aeroportos do continente também se preparam para a implementação gradual do Entry/Exit System (EES), novo sistema de controle de fronteiras da União Europeia. A ferramenta vai substituir o carimbo manual nos passaportes de viajantes de fora do bloco por um registro digital com coleta de dados biométricos, como fotografia facial e impressões digitais.

A expectativa é que, ao menos nos primeiros meses de adaptação, o sistema possa aumentar os tempos de espera em áreas de imigração, principalmente em aeroportos com grande movimento internacional. Especialistas do setor aéreo já alertam para possíveis filas mais longas em alguns dos principais terminais da Europa.

O alerta é especialmente relevante para passageiros brasileiros que chegam ou fazem conexões em grandes hubs europeus, como Lisboa, Madri, Paris, Amsterdã, Frankfurt e Londres, aeroportos que tradicionalmente concentram grande volume de turistas durante os meses de verão no Hemisfério Norte.

De acordo com o Público, especialistas recomendam chegar aos aeroportos com antecedência superior à habitual, acompanhar possíveis alterações nos voos e reservar tempo extra para conexões internacionais, principalmente em períodos de pico.