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Dinheiro do FGTS vai financiar 479 ônibus novos; veja se a sua cidade está na lista

Investimento vai renovar o transporte público em sete estados

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 30 de maio de 2026 às 05:00

Recursos do FGTS vão financiar a compra de 479 novos ônibus com tecnologia menos poluente para sistemas de transporte público no país.
Recursos do FGTS vão financiar a compra de 479 novos ônibus com tecnologia menos poluente para sistemas de transporte público no país. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério das Cidades oficializou a seleção de novas propostas do Novo PAC – Mobilidade Urbana que vão garantir a compra de 479 novos ônibus para o transporte público coletivo de passageiros. A medida, que faz parte do eixo de Renovação de Frota voltado ao setor privado, prevê um investimento de aproximadamente R$ 341,6 milhões. Os recursos para a aquisição dos veículos são provenientes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e têm como objetivo modernizar os sistemas de transporte, ampliar a eficiência das linhas urbanas e melhorar o atendimento aos usuários.

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O fim do desconto de 6% no contracheque? Entenda o projeto que quer mudar o Vale-Transporte por Tiago Correa/UGPE

O anúncio atende a projetos apresentados por operadoras privadas que atuam em municípios de seis estados, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco, além do Distrito Federal. Os novos veículos começam a ser integrados às frotas progressivamente, conforme a tramitação dos contratos de financiamento liberados pelo governo federal.

Divisão dos recursos do Novo PAC por municípios

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A distribuição dos mais de R$ 341 milhões em investimentos foi definida com base nas propostas aprovadas pela equipe técnica do governo federal. O maior volume de recursos desta etapa será destinado ao estado de São Paulo, onde a cidade de Santos receberá R$ 100,4 milhões e Praia Grande contará com R$ 27 milhões. Na sequência, o Distrito Federal aparece com um aporte de R$ 94,6 milhões para a renovação das linhas que atendem a capital federal e as regiões administrativas.

Em Minas Gerais, a capital Belo Horizonte teve R$ 33,4 milhões em propostas selecionadas. No Rio Grande do Sul, Porto Alegre contará com R$ 22,1 milhões para novos veículos. O estado do Rio de Janeiro receberá R$ 18 milhões para a capital e R$ 12,6 milhões para o município de São Gonçalo.

No Paraná, os investimentos foram divididos em três blocos regionais, R$ 12,2 milhões para Guarapuava, R$ 7,4 milhões para a rede integrada que atende Piraquara, Pinhais e Curitiba, e mais R$ 4,6 milhões voltados para o atendimento de Araucária e da capital paranaense. Fechando a lista, Pernambuco receberá R$ 5 milhões para a renovação de frota nos municípios de Recife, Camaragibe e São Lourenço da Mata.

Tecnologia Euro 6 e o impacto na mobilidade urbana

Todos os 479 ônibus adquiridos por meio dessa seleção do Novo PAC utilizam a motorização padrão Euro 6. A escolha dessa tecnologia atende às exigências da legislação brasileira para a redução de impactos ambientais no transporte de massa. Os motores Euro 6 operam com uma diminuição expressiva na emissão de material particulado e carbono negro quando comparados aos modelos mais antigos em circulação nas cidades, o que reflete diretamente na redução de poluentes locais e no controle de problemas respiratórios em grandes centros urbanos.

Além do aspecto ecológico e da redução no consumo de combustível para as empresas operadoras, os novos modelos contam com atualizações nos critérios de acessibilidade e conforto para os passageiros. O Governo Federal aponta que a iniciativa busca valorizar o transporte coletivo como a principal alternativa de mobilidade sustentável nas médias e grandes cidades brasileiras.

Balanço da renovação de frotas no setor privado

O anúncio consolida o avanço do programa de mobilidade ao longo do primeiro semestre. Até o momento, o Programa de Renovação de Frota para o Setor Privado já selecionou 51 propostas, que juntas somam R$ 2,07 bilhões em investimentos projetados.

Esse montante global prevê a inserção de 2.355 novos veículos no sistema de transporte do país. O planejamento divide as aquisições entre a transição energética e a modernização dos motores a combustão, sendo 583 ônibus totalmente elétricos e 1.772 ônibus movidos a diesel com a tecnologia padrão Euro 6.

Tags:

Brasil Ônibus Transporte Fgts Mobilidade

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