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Semana de chuva? Confira previsão do tempo para Salvador

Cavado próximo à costa deve provocar precipitações de intensidade moderada

Millena Marques

Publicado em 13 de abril de 2026 às 12:24

Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para mais de 200 cidades baianas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A semana começa com previsão de chuva frequente em Salvador. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a atuação de um cavado próximo à costa deve provocar precipitações de intensidade moderada a forte até pelo menos quinta-feira (16), com possibilidade de ocorrência a qualquer hora do dia.

Apesar do tempo instável, a presença de uma massa de ar quente e seca pode favorecer aberturas de sol em alguns momentos, principalmente no fim da semana.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Nesta segunda-feira (13), a chance de chuva chega a 80%, com ventos moderados de até 27 km/h e temperaturas variando entre 22°C e 30°C. Na terça-feira (14), o cenário se intensifica, com 90% de probabilidade de chuva e condições semelhantes de vento e temperatura.

Na quarta (15) e quinta-feira (16), o volume de chuva ainda segue significativo, com chances de 70% e 60%, respectivamente. As temperaturas permanecem estáveis, com mínimas de 22°C e máximas que podem chegar a 31°C.

A partir de sexta-feira (17), a tendência é de redução gradual das chuvas. A probabilidade cai para 40%, enquanto no sábado (18) e domingo (19) o índice chega a 30%, com maior presença de sol entre nuvens.

No fim de semana, os termômetros podem subir um pouco mais, com máximas previstas de até 34°C no domingo, mantendo as mínimas em torno dos 22°C.