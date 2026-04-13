Semana de chuva? Confira previsão do tempo para Salvador

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Millena Marques
Publicado em 13 de abril de 2026 às 12:24
A semana começa com previsão de chuva frequente em Salvador. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a atuação de um cavado próximo à costa deve provocar precipitações de intensidade moderada a forte até pelo menos quinta-feira (16), com possibilidade de ocorrência a qualquer hora do dia.
Apesar do tempo instável, a presença de uma massa de ar quente e seca pode favorecer aberturas de sol em alguns momentos, principalmente no fim da semana.
O que fazer durante o temporal?
Nesta segunda-feira (13), a chance de chuva chega a 80%, com ventos moderados de até 27 km/h e temperaturas variando entre 22°C e 30°C. Na terça-feira (14), o cenário se intensifica, com 90% de probabilidade de chuva e condições semelhantes de vento e temperatura.
Na quarta (15) e quinta-feira (16), o volume de chuva ainda segue significativo, com chances de 70% e 60%, respectivamente. As temperaturas permanecem estáveis, com mínimas de 22°C e máximas que podem chegar a 31°C.
A partir de sexta-feira (17), a tendência é de redução gradual das chuvas. A probabilidade cai para 40%, enquanto no sábado (18) e domingo (19) o índice chega a 30%, com maior presença de sol entre nuvens.
No fim de semana, os termômetros podem subir um pouco mais, com máximas previstas de até 34°C no domingo, mantendo as mínimas em torno dos 22°C.
A Codesal orienta que, em caso de emergência, a população deve acionar o órgão pelo número 199.