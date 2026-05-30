PCC

Preso pela terceira vez em cinco meses, líder do tráfico na Bahia é capturado em São Paulo

Na primeira prisão em dezembro de 2025, 'Europeu' estava com mais de R$ 130 mil em dinheiro vivo dentro de veículo blindado mas acabou liberado em audiência de custódia

Mariana Rios

Publicado em 30 de maio de 2026 às 18:19

Líder do tráfico de drogas do Subúrbio Ferroviário de Salvador, 'Europeu' foi preso neste sábado (30), na cidade paulista de Campinas Crédito: Reprodução/Divulgação SSP

Preso duas vezes nos últimos cinco meses e novamente capturado neste sábado (30), o traficante Edivan Pedro Cardoso dos Santos, conhecido como "Europeu", voltou a ser alvo das forças de segurança. Apontado pelas investigações como líder do tráfico de drogas em Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, ele foi localizado na cidade de Campinas, em São Paulo, durante uma operação integrada entre órgãos de segurança da Bahia e de São Paulo.

Segundo o Ministério Público da Bahia (MPBA), esta é a terceira prisão do suspeito desde dezembro do ano passado. A captura ocorreu após uma decisão do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), que acolheu recurso do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e revogou uma decisão de primeira instância que havia concedido liberdade ao investigado.

Traficante preso com R$ 100 mil e carro de luxo 1 de 3

Também conhecido pelos apelidos de "Carcamano" e "Tartaruga", "Europeu" é apontado pelas autoridades como um dos principais integrantes da facção criminosa PCC com atuação na Bahia e responsável por comandar o tráfico de drogas em Fazenda Coutos.

A primeira prisão ocorreu em 12 de dezembro de 2025. Na ocasião, ele foi detido em flagrante com mais de R$ 130 mil em dinheiro dentro de um veículo blindado. Apesar da prisão, acabou sendo liberado após audiência de custódia.

Poucas semanas depois, uma nova operação realizada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e pelo Gaeco resultou na segunda prisão do suspeito. Em um imóvel ligado a ele, os investigadores encontraram três fuzis e cerca de 50 quilos de drogas.

A terceira captura foi resultado de um trabalho de inteligência e troca de informações entre o MPBA, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o DHPP e forças policiais paulistas. Participaram da ação equipes do Gaeco, da Superintendência de Inteligência da SSP, da Coordenação de Operações e Inteligência (COI), da 3ª Delegacia de Homicídios da BTS, além de unidades especializadas da Polícia Militar de São Paulo e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco).