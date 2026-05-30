ARTE

Exposição gratuita na Caixa Cultural Salvador reúne obras de Portinari, Adriana Varejão e Djanira

Mostra reúne mais de 40 obras de artistas consagrados e promove reflexão sobre diferentes formas de perceber e transformar as paisagens

Millena Marques

Publicado em 30 de maio de 2026 às 18:52

Exposição gratuita na CAIXA Cultural Salvador reúne obras de Portinari, Adriana Varejão e Djanira Crédito: Vicente de Mello

O público de Salvador pode conferir gratuitamente a exposição Paisagens em Travessia, em cartaz na Caixa Cultural até o dia 16 de agosto. A mostra foi inaugurada oficialmente na última quarta-feira (27), em evento que reuniu convidados, artistas e os curadores Daniel Barretto e Daniela Matera. A visitação foi aberta ao público na quinta-feira (28).

A exposição apresenta mais de 40 obras de importantes nomes das artes visuais brasileiras, entre eles Cândido Portinari, Adriana Varejão, Djanira, Anna Bella Geiger e Siron Franco. Por meio de diferentes linguagens artísticas, a mostra propõe uma reflexão sobre as maneiras como as paisagens são percebidas, construídas e transformadas ao longo da história.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), o Museu Nacional de Belas Artes e a Caixa Cultural. Antes de chegar à capital baiana, Paisagens em Travessia esteve em exibição na cidade de Belém, no Pará.

O percurso reúne pinturas, esculturas, gravuras, fotografias e instalações que dialogam com questões contemporâneas, como devastação ambiental, ancestralidade, memória coletiva, justiça climática e os efeitos da exploração dos territórios. As obras convidam o visitante a refletir sobre a relação entre sociedade, natureza e futuro.

A curadoria de Daniel Barretto e Daniela Matera organizou a exposição em cinco núcleos temáticos: O corpo da arte, Paisagem, utopia, distopia, O eclipse que está por vir, Imaginar o porvir e Aprender a viver com os vivos.