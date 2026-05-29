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Arquidiocese de Salvador inaugura 'Caminho de Antônio', nova rota de peregrinação religiosa na capital baiana

Inauguração acontece no próximo dia 31 de maio

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 29 de maio de 2026 às 15:13

Os devotos de Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico, estão em festa por conta do trezenário e da data do santo
Os devotos de Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico, no trezenário  Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/Correio

A Arquidiocese de São Salvador da Bahia inaugura, no próximo domingo (31) o Caminho de Antônio, uma nova rota de peregrinação religiosa criada para proporcionar aos fiéis uma experiência de espiritualidade, oração e reflexão em Salvador. Inspirado em tradicionais trilhas de fé ao redor do mundo, o percurso une importantes templos históricos ligados à devoção a Santo Antônio na capital baiana.

A programação terá início às 7h, no Largo da Igreja de Santo Antônio da Barra, onde os participantes serão acolhidos para um momento inicial de oração. Às 7h30, os peregrinos seguirão em caminhada até o Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio Além do Carmo, local em que acontecerá o encerramento da peregrinação com a bênção dos participantes.

Com cerca de seis quilômetros de extensão e duração média de uma hora e meia, o trajeto conecta dois marcos da tradição antoniana em Salvador: a Igreja de Santo Antônio da Barra e o Santuário de Santo Antônio Além do Carmo.

De acordo com o reitor do santuário, padre Jailson Jesus, o Caminho de Antônio foi estruturado como um percurso oficial de peregrinação, reunindo fé, história e patrimônio religioso. Segundo o sacerdote, cada participante poderá adquirir, no início do trajeto, um passaporte do peregrino, que receberá carimbos em cada uma das igrejas visitadas ao longo da caminhada. Ao final do percurso, no santuário, os fiéis poderão receber indulgências.

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Padre Jailson ressaltou ainda que a inauguração da rota coincide com o primeiro aniversário do Santuário Santo Antônio Além do Carmo. Nesta edição inaugural, a proposta será apresentar oficialmente o percurso aos participantes. Durante a caminhada, os peregrinos terão acesso a informações históricas sobre os templos visitados e participarão de momentos de oração, incluindo a recitação do Pai-Nosso e da Ave-Maria.

Ao longo do caminho, os participantes passarão por sete igrejas históricas da cidade: Igreja de Santo Antônio da Barra, Igreja de Nossa Senhora da Vitória, Igreja de São Pedro, Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, Igreja de Nossa Senhora do Carmo e Igreja de Nossa Senhora da Conceição do Boqueirão. O destino final será o Santuário de Santo Antônio Além do Carmo.

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Igreja

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