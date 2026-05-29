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Teatro Trapiche Barnabé recebe investimento de R$ 400 mil para obras em Salvador

Iniciativa marca uma nova fase do tradicional espaço cultural

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 29 de maio de 2026 às 15:32

Teatro Trapiche Barnabé, no Comércio
Teatro Trapiche Barnabé, no Comércio Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Teatro Trapiche Barnabé, no bairro do Comércio, em Salvador, passou por reformas após ser beneficiado com apoio financeiro de R$ 400 mil por meio da Lei de Incentivo Viva Cultura Salvador. A iniciativa é da Fundação Gregório de Mattos (FGM) e da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz).

O investimento é destinado especificamente à estruturação e manutenção do espaço teatral, assegurando a infraestrutura cultural da cidade e ampliando as possibilidades de ocupação artística. O presidente da FGM, Fernando Guerreiro destacou a importância da iniciativa diante do cenário artístico e cultural atual da capital baiana.

Teatro Trapiche Barnabé, no Comércio

Teatro Trapiche Barnabé, no Comércio por Bruno Concha / Secom PMS
Teatro Trapiche Barnabé, no Comércio por Bruno Concha / Secom PMS
Teatro Trapiche Barnabé, no Comércio por Bruno Concha / Secom PMS
Teatro Trapiche Barnabé, no Comércio por Bruno Concha / Secom PMS
Teatro Trapiche Barnabé, no Comércio por Bruno Concha / Secom PMS
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Teatro Trapiche Barnabé, no Comércio por Bruno Concha / Secom PMS

“A crise de espaços teatrais é um fato, e temos que aplaudir de pé a iniciativa da Maré Produções em parceria com o Trapiche Barnabé de criar, mesmo que temporariamente, uma sala de espetáculos muito bem montada, estruturada e com uma programação de qualidade. A Prefeitura, por meio da FGM e do Viva Cultura, está engajada nesse projeto, pois reconhece a importância de abrir novos espaços para a arte e a cultura da cidade”, afirmou.

A iniciativa marca uma nova fase do tradicional espaço cultural, que passa a receber uma programação contínua dedicada à valorização da produção artística baiana. O público poderá acompanhar a reapresentação de “Torto Arado – O Musical”, adaptação inspirada na obra do escritor baiano Itamar Vieira Junior.

A partir do próximo dia 5 de junho, o espaço também sedia um novo projeto voltado à temporadas e residências artísticas no Centro Histórico da cidade.

O Viva Cultura funciona como um mecanismo de renúncia fiscal, em que empresas patrocinam projetos culturais e abatem esse valor do Imposto Sobre Serviços (ISS) ou Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) devidos ao município. O principal objetivo do programa é democratizar o acesso ao fomento, garantindo que artistas, produtores e Microempreendedores Individuais (MEIs) sediados na capital baiana tenham recursos para desenvolver suas iniciativas.

A secretária municipal da Fazenda (Sefaz), Giovanna Victer, pontuou os impactos promovidos nos âmbitos social, econômico e cultural da cidade. "Investir em equipamentos culturais é fortalecer espaços de formação, convivência e geração de oportunidades, contribuindo diretamente para o desenvolvimento social, econômico e turístico da cidade", destacou. 

Com informações da Prefeitura de Salvador. 

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