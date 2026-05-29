ECONOMIA

Caneta emagrecedora mais acessível: farmacêutica anuncia preços até 50% mais baixos

Além da perda de peso, o tratamento com semaglutida possui outros benefícios, incluindo a preservação de massa magra

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de maio de 2026 às 15:56

Caneta emagrecedora mais acessível: farmacêutica anuncia preços reduzidos no Brasil Crédito: Divulgação

A Novo Nordisk, única farmacêutica a produzir semaglutida biológica original para o mercado brasileiro, decidiu amplia as ações de acesso aos tratamentos com as “canetas emagrecedoras” com condições exclusivas para Wegovy (semaglutida biológica original injetável), indicada para o tratamento de obesidade, e com Rybelsus® (semaglutida biológica original oral), para diabetes tipo 2.

A farmacêutica informou que mantém as iniciativas comerciais de acesso ao tratamento de obesidade e diabetes desde junho de 2025, quando houve a primeira redução de preço realizada nos últimos 12 meses. Entres as novas iniciativas comerciais, o paciente recebe sem custo a dose inicial de 0,25 mg na compra de qualquer dosagem de Wegovy. Na prática, o benefício pode reduzir o custo para o paciente em até 50%.

Canetas emagrecedoras têm efeitos colaterais como hemorroidas e perda de cabelo 1 de 7

Neste caso, as condições especiais que envolvem a dosagem de Wegovy 0,25mg são válidas até o final dos estoques. Além disso, a nova dinâmica de preços para Wegovy na dosagem 2,4 mg permite a aquisição de 3 (três) canetas pelo preço de 2 (duas). As condições especiais para Wegovy 2,4mg são válidas até o final do mês de junho. Já para Rybelsus, seguem as condições diferenciadas em todas as dosagens de 3 mg, 7 mg e 14 mg, por tempo indeterminado.

Na compra de duas caixas, o custo mensal é de R$ 575 no e-commerce ou R$ 625 em lojas físicas. Para adesão às iniciativas, é necessário apresentar o pedido médico, ter cadastro no programa NovoDia e realizar a aquisição em canais credenciados.

No Brasil, as únicas apresentações de semaglutida com indicação para obesidade devidamente aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) incluem, exclusivamente, os medicamentos biológicos desenvolvidos pela Novo Nordisk.

Wegovy, produzido e comercializado pela Novo Nordisk;

Poviztra, produzido pela Novo Nordisk e distribuído pela Eurofarma, primeira farmacêutica brasileira a comercializar semaglutida no País, desde outubro de 2025.

A Anvisa aprovou recentemente o uso da dose terapêutica de 7,2 mg de Wegovy a partir do estudo STEP UP, no qual a formulação mostrou perda de peso média de 28%, nos respondedores precoces. O dado reforça o perfil clínico de confiabilidade e eficácia da semaglutida biológica original injetável com máxima potência no tratamento da obesidade, considerando os estudos já realizados com essa molécula.