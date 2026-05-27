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Condomínios ameaçam multar moradores por bandeira do Brasil em varandas; saiba mais

Medida gerou críticas por parte dos moradores

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 27 de maio de 2026 às 16:19

Bandeiras em sacadas
Bandeiras em sacadas Crédito: Reprodução

Condomínios da Serra e de Vila Velha, no Espírito Santo, ameaçaram multar moradores que colocassem a bandeira do Brasil em varandas, janelas e fachadas de apartamentos durante a Copa do Mundo 2026 e as eleições.

De acordo com o jornal local Tempo Novo, um condomínio chegou a comunicar aos moradores que está proibida a fixação de bandeiras ou objetos similares em áreas externas das unidades com visibilidade para a rua ou para áreas comuns.

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GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)
GOLEIRO: Ederson (Fenerbahçe) por Joilson Marconne / CBF
GOLEIRO: Weverton (Grêmio) por Divulgação
DEFENSOR: Wesley (Roma) por Divulgação
DEFENSOR: Danilo (Flamengo) por Divulgação
DEFENSOR: Ibañez (Al-Ahli) por Divulgação
DEFENSOR: Alex Sandro (Flamengo) por Lucas Figueiredo/CBF
DEFENSOR: Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
DEFENSOR: Bremer (Juventus) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
DEFENSOR: Marquinhos (PSG) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Léo Pereira (Flamengo) por Reprodução/Instagram
MEIO-CAMPISTA: Bruno Guimarães (Newcastle) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
MEIO-CAMPISTA: Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
MEIO-CAMPISTA: Danilo (Botafogo) por Divulgação
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MEIO-CAMPISTA: Lucas Paquetá (Flamengo) por Divulgação
ATACANTE: Endrick (Lyon/Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Gabriel Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
ATACANTE: Luiz Henrique (Zenit) por Divulgação
ATACANTE: Matheus Cunha (Manchester United) por Divulgação
ATACANTE: Neymar (Santos) por Lucas Figueiredo / CBF
ATACANTE: Vini Jr (Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Raphinha (Barcelona) por Rafael Ribeiro/CBF
ATACANTE: Igor Thiago (Brentford) por Divulgação
ATACANTE:  Rayan (Bournemouth) por Divulgação
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GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)

O aviso ainda indica que há a possiblidade de aplicação de multas previstas no regimento interno para quem descumprir a determinação.

A imposição gerou críticas por parte dos moradores. Um deles, que preferiu não se identificar, fez duras críticas a medida. "Temos o direito de demonstrar patriotismo. Não faz sentido impedir alguém de colocar a bandeira do Brasil na própria varanda durante a Copa ou em datas nacionais", afirmou.

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A advogada especialista em Direito Civil e Direito Condominial Cristiane Puppim disse, ao portal Tempo Novo, que uma proibição genérica da bandeira do Brasil pode ser considerada irregular. Ela utilizou como base a Lei Federal nº 5.700/1971, que permite o uso da Bandeira Nacional em manifestações patrióticas, inclusive em propriedades particulares.

"No ambiente condominial, convenção e regimento interno não podem contrariar legislação federal. O síndico só pode intervir em situações relacionadas à segurança, risco estrutural ou alterações inadequadas da fachada. Fora disso, uma proibição ampla tende a ser juridicamente questionável — explicou.

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Brasil

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