POLÍTICA

Senado aprova novo piso salarial para os professores da educação básica; veja valor

Texto ainda muda o critério de atualização do piso

Millena Marques

Publicado em 27 de maio de 2026 às 13:56

Senado federal Crédito: Foto: Waldemir Barreto/ Agência Brasil

O Senado aprovou, na terça-feira (26), o novo piso salarial dos professores da educação básica para R$ 5.130,63 em 2026. O reajuste representa um aumento de 5,4% sobre o valor anterior, de R$ 4.867,77.

Além da mudança do piso, o texto muda o critério de atualização do piso. Agora, o reajuste anual será a soma do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e 50% da média de crescimento real das receitas do Fundeb nos cinco anos anteriores.

Veja 10 profissões em alta em 2026 no Brasil 1 de 10

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) é o principal mecanismo de financiamento da educação pública no Brasil. Ele é responsável pelo repasse de recursos a estados e municípios para custear a educação básica.

"Essa medida provisória vem para dar segurança aos professores e também aos gestores, na medida em que define critérios claros em relação ao piso salarial do magistério. Não existe educação de qualidade se os profissionais não forem devidamente valorizados", apontou a relatora, a senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO).