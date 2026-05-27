OPERAÇÃO

Chefe do PCC, Marcola diz que não conhece Deolane: 'Surpresa e indignação'

Marcola está em penitenciária federal de segurança máxima desde 2019, em “regime de total incomunicabilidade”, diz defesa

Carol Neves

Publicado em 27 de maio de 2026 às 12:49

Marcola e Deolane Bezerra Crédito: Reprodução

A defesa de Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, afirmou nesta quarta-feira (27) que o líder do Primeiro Comando da Capital (PCC) não tem qualquer relação com a influenciadora Deolane Bezerra e reagiu com “surpresa e indignação” à nova ordem de prisão preventiva no âmbito da Operação Vérnix, conduzida pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP). Ele está custodiado na Penitenciária Federal de Brasília.

Segundo o advogado Bruno Ferullo, a investigação que motivou a decisão judicial foi recebida com estranhamento por Marcola, que nega envolvimento com os alvos citados no inquérito.

“Marcos manifestou surpresa e indignação com o inquérito policial/investigação que motivou a decretação de sua prisão preventiva”, disse a defesa, segundo o portal G1.

Deolane foi presa e bens foram apreendidos 1 de 5

Ainda de acordo com o advogado, o chefe da facção afirma não conhecer nem Deolane nem Everton, apontado como operador do esquema investigado. Ele também sustenta que a única ligação mencionada por Marcola no caso seria de caráter familiar, envolvendo irmãos e sobrinhos.

A defesa insiste que ele não tem qualquer participação no esquema de lavagem de dinheiro apurado pelo MP-SP e também nega vínculo com a transportadora citada na investigação. Ferullo afirma que seu cliente rejeita até mesmo o apelido atribuído por investigadores.

“Ele negou qualquer participação nos fatos investigados, bem como a titularidade, direta ou indireta, da transportadora mencionada na investigação, relatando que tampouco possui o vulgo ‘narigudo’ que lhe é atribuído pela autoridade policial”, afirmou o advogado.

Marcola também ressaltou, segundo a defesa, que está preso há mais de duas décadas e sob custódia federal desde 2019, em regime de isolamento. “A defesa reitera que a inocência de seu constituinte será comprovada no curso das investigações”, disse Ferullo.

O advogado informou ainda que apresentou pedido de habeas corpus ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) em favor de Marcola, da irmã dele e de dois sobrinhos que também são investigados. Até o momento, não há decisão sobre o pedido.

Operação Vêrnix

A Operação Vérnix investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro atribuído ao PCC por meio de uma transportadora de cargas sediada em Presidente Venceslau, no interior paulista. Segundo o Ministério Público, a estrutura seria usada para movimentar recursos e ocultar a origem do dinheiro da facção.

As investigações tiveram início em 2019, após a apreensão de bilhetes e manuscritos dentro de uma unidade prisional em Presidente Venceslau. O material deu origem a uma série de inquéritos que passaram a detalhar a suposta engrenagem financeira do grupo criminoso.

Em uma das etapas, os investigadores identificaram a menção a uma “mulher da transportadora”, apontada em anotações como responsável por levantar informações sobre agentes públicos. A partir dessa pista, foi aberta uma nova frente de apuração para identificar a empresa e os envolvidos.

O avanço das diligências levou a uma transportadora em Presidente Venceslau, posteriormente apontada como empresa de fachada usada para movimentações ilícitas. O caso evoluiu para a Operação Lado a Lado, deflagrada em 2021, que identificou movimentações financeiras incompatíveis com a atividade declarada.

Com a análise do celular de Ciro Cesar Lemos, apontado como operador do esquema e atualmente foragido, os investigadores encontraram registros de repasses financeiros e movimentações atribuídas à estrutura criminosa. Ele seria responsável por executar ordens e administrar recursos ligados à cúpula da facção.

Imagens e dados extraídos do aparelho indicam transferências para contas associadas a Deolane Bezerra e a Everton de Souza. Segundo a investigação, os valores teriam origem na transportadora ligada ao grupo criminoso e circulariam por intermediários até chegar a integrantes da facção e familiares.

O Ministério Público sustenta ainda que a influenciadora mantinha relações pessoais e comerciais com um dos envolvidos na gestão da empresa investigada. A partir desse conjunto de elementos, foi deflagrada a Operação Vérnix.