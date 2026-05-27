COMIDA

Fast food lança promoção com clássicos de picanha e costela a partir de R$ 0,99

Promoção inclui roleta interativa com descontos e cupons exclusivos no aplicativo

Wendel de Novais

Publicado em 27 de maio de 2026 às 11:21

Bob's Picanha Crédito: Reprodução

A rede de fast food Bob's anunciou uma ação promocional para o Dia do Hambúrguer e vai oferecer novos sanduíches preparados com blend de picanha e costela a partir de R$ 0,99. A campanha acontece entre os dias 28 e 31 de maio e será exclusiva para consumidores cadastrados no programa Bob’s Fã, disponível no aplicativo oficial da marca.

A iniciativa antecipa o lançamento da nova linha “Clássicos na versão Picanha & Costela”, prevista oficialmente para chegar às lojas em 10 de junho. Entre os produtos que ganharão novas versões estão os sanduíches Big Bob, Double Cheese e Cheddar Australiano.

Hambúrguer 1 de 6

Segundo a rede, os lanches serão preparados com dois hambúrgueres de 100 gramas cada, produzidos com um blend especial que mistura picanha e costela bovina. Ao todo, os novos sanduíches terão 200 gramas de proteína. A aposta da empresa é investir em versões mais robustas e indulgentes para atrair o público apaixonado por hambúrgueres artesanais e premium.

Durante a ação promocional, os consumidores poderão acessar o aplicativo da marca para participar de uma dinâmica interativa com uma roleta virtual. Entre os benefícios distribuídos estão cupons individuais para comprar os novos sanduíches por apenas R$ 0,99, além de descontos de 10% nos combos da campanha.