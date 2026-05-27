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'Extrema má-fé': como o Itaú escondeu cobranças indevidas em cartões de clientes

Ação do MP detalha atuação do Itaú ao cobrar por serviços não contratados, obrigar clientes a pagar pelos valores e dificultar cancelamento

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 27 de maio de 2026 às 09:56

Funcionários do Itaú que trabalham em home office foram demitidos
Itaú Crédito: Divulgação

Pequenos valores cobrados todos os meses na fatura de cartões de crédito de centenas de milhares de clientes. E mais: por serviços não contratados ou sequer solicitados pelos correntistas. Foi essa a prática que o Itaú admitiu adotar ao longo dos últimos 14 anos ao assinar acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Os métodos utilizados pelo Itaú para ludibriar os clientes, impor as cobranças e dificultar o cancelamento destas foram descritos na ação civil coletiva que deu origem ao acordo, revelado pelo Metrópoles, na coluna Manoela Alcântara. O documento também expõe a dimensão da prática, classificada como de “extrema má-fé”, ao alcançar correntistas do Itaú e clientes de cartões parceiros do banco, como os oferecidos por lojas de departamento.

Justiça e bancos selam pacto para acelerar bloqueio de bens no país

O acordo firmado entre o CNJ e as principais instituições financeiras do país sela o início de uma nova era na recuperação de ativos judiciais, com foco em automação. Rômulo Serpa/CNJ  por cnj
O novo Sisbajud prevê o monitoramento contínuo de contas por até um ano, garantindo que qualquer valor depositado seja retido até a quitação da dívida. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por cnj
Sob a presidência do ministro Edson Fachin, o Conselho Nacional de Justiça oficializou a modernização que permite o bloqueio de valores em contas bancárias no mesmo expediente da ordem judicial. Rômulo Serpa/CNJ  por cnj
Apesar da maior eficiência no bloqueio, a legislação mantém a proteção sobre verbas de natureza alimentar e salários indispensáveis à subsistência do devedor. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por cnj
A varredura do novo sistema agora alcança não apenas contas correntes tradicionais, mas também plataformas de investimento e corretoras de valores. Reprodução/Canvas por cnj
 rapidez da nova tecnologia reduz o tempo de resposta das instituições financeiras, impossibilitando a retirada estratégica de saldos após o início da execução judicial. Reprodução/Canvas por cnj
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O acordo firmado entre o CNJ e as principais instituições financeiras do país sela o início de uma nova era na recuperação de ativos judiciais, com foco em automação. Rômulo Serpa/CNJ  por cnj

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

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