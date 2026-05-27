Fraude no INSS: nova fase de operação investiga descontos indevidos em aposentadorias

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Carol Neves
Publicado em 27 de maio de 2026 às 08:38
A Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) realizaram, nesta quarta-feira (27), mais uma etapa da Operação Sem Desconto, investigação que apura um esquema nacional de descontos indevidos aplicados em aposentadorias e pensões do INSS.
As apurações apontam que aposentados e pensionistas tiveram valores retirados de seus benefícios sem autorização entre os anos de 2019 e 2024. Segundo os investigadores, o prejuízo estimado pode alcançar R$ 6,3 bilhões.
A nova fase busca aprofundar a investigação sobre três núcleos regionais suspeitos de participação nas fraudes. Ao todo, estão sendo cumpridos 31 mandados de busca e apreensão, além de oito medidas cautelares de monitoramento eletrônico e outras ações de bloqueio patrimonial. As determinações foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
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Os alvos da operação estão no Distrito Federal, Pernambuco, São Paulo e Paraíba.
Em Brasília, as associações UNIBAP e ABENPREV aparecem entre os principais focos da investigação. Já em São Paulo, nove mandados são executados contra investigados ligados a quatro associações: Amar, Master Prev, AASP e ANDAPP.
No estado de Pernambuco, a operação também mira servidores e ex-servidores do INSS suspeitos de envolvimento no esquema.
Investigados
Segundo informações da TV Globo, entre os investigados estão Gutemberg Tito de Souza e Zacarias Canuto Sobrinho, apontados como articuladores ligados à administração de entidades investigadas. Também são citados Cleiton dos Santos Medeiros, Daniel Gerber e Alexandre Caetano, identificados como operadores ou integrantes da estrutura financeira e operacional investigada.
Outros nomes mencionados nas apurações incluem Carlos Henrique da Rocha Gonçalves, Américo Monte Júnior, Felipe Macedo Gomes, Igor Dias Delecrode e Anderson Cordeiro de Vasconcelos, todos ligados, segundo a investigação, à gestão ou ao funcionamento das associações sob suspeita.
A investigação também alcança Rogério Soares de Souza, ex-integrante da diretoria do INSS e da Superintendência Regional do Nordeste, que teria ligação com a ABAPEN, além de Everaldo Felício de Macedo Junior, ex-gerente executivo do INSS em Garanhuns.
Parte dos investigados já está submetida a medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica.
As fases anteriores da operação já atingiram ex-dirigentes do instituto, empresários e responsáveis por associações e sindicatos investigados pelos descontos irregulares. Políticos também foram alvo de mandados de busca e apreensão, entre eles os deputados Euclydes Pettersen e Gorete Pereira, além do senador Weverton Rocha. Todos negam participação em irregularidades.
Esquema
Segundo a PF, a operação busca esclarecer possíveis crimes contra a administração pública, incluindo organização criminosa, estelionato previdenciário, ocultação de patrimônio e dilapidação de bens.
O caso veio à tona em 23 de abril, durante a primeira fase da Operação Sem Desconto. As investigações indicam que entidades realizavam cobranças mensais diretamente nos benefícios de aposentados e pensionistas sem autorização prévia.
O esquema funcionaria por meio da inclusão indevida de beneficiários como associados de entidades de aposentados. Mesmo sem filiação ou consentimento, os descontos eram efetuados mensalmente nos pagamentos do INSS.