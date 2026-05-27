POLÍCIA

Chefão do PCC solto por desembargador é preso após sequestro da própria filha

Investigação sobre dívida do tráfico internacional ajudou a localizar Gerson Palermo na Bolívia

Wendel de Novais

Publicado em 27 de maio de 2026 às 07:14

Gerson Palermo é um megatraficante do PCC Crédito: Reprodução

Após ser liberado para prisão domiciliar por um desembargador e fugir em 2020, Gerson Palermo, apontado como um dos principais nomes do Primeiro Comando da Capital, foi preso nesta terça-feira (26). O paradeiro do traficante acabou sendo descoberto durante as investigações sobre o sequestro da própria filha. As informações são do g1.

Palermo foi capturado em Santa Cruz de la Sierra, durante uma operação conjunta entre a Polícia Federal, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e a força antidrogas boliviana FELCN. As investigações começaram quando Gabrielly Sanches Palermo, de 25 anos, filha do traficante, foi sequestrada em 2025.

Gerson Palermo é um megatraficante do PCC 1 de 4

Conforme o Ministério Público sul-mato-grossense, ela teria sido mantida em cárcere para pressionar a família a pagar uma dívida relacionada ao tráfico internacional de drogas. Segundo os investigadores, os valores exigidos variavam entre 100 mil dólares e 200 mil euros.

O caso passou a ser apurado pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras). De acordo com a denúncia, Gabrielly foi mantida em cativeiro em Campo Grande, enquanto os sequestradores enviavam imagens dela amarrada para familiares e faziam cobranças pelo resgate.

A jovem foi resgatada pela polícia no bairro Moreninhas, em 25 de outubro de 2025. Depois de ser libertada, contou ter sofrido agressões físicas durante o período em que ficou presa. O marido dela também teria sido ameaçado pelos criminosos.

Desembargador concedeu prisão domiciliar para megatraficante 1 de 4

Um dos suspeitos do sequestro, identificado como Reinaldo Silva de Farias, acabou preso em flagrante. Conforme as investigações, ele era responsável por manter contato com a família para negociar o pagamento do resgate.

Com o avanço das apurações, equipes do Garras e da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) passaram a atuar em conjunto com a Polícia Federal e autoridades bolivianas. A troca de informações permitiu localizar Gerson Palermo escondido na região de Santa Cruz de la Sierra.