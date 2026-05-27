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Gigante chinesa de carros elétricos oferece descontos para motoristas de app e taxistas

Geely entra no programa Move Brasil e oferece veículos com preços reduzidos e financiamento especial

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 27 de maio de 2026 às 06:07

A tração é traseira e a autonomia é de 289 quilômetros
A tração é traseira e a autonomia é de 289 quilômetros Crédito: Rodolfo Buhrer/ Divulgação

Motoristas de aplicativo e taxistas que sonham em trocar o carro por um modelo elétrico ganharam uma nova opção no mercado brasileiro. A montadora chinesa Geely Auto anunciou descontos especiais para profissionais que aderirem ao programa federal Move Brasil.

Na prática, os benefícios podem reduzir o valor de entrada e as parcelas para quem usa o carro como ferramenta de trabalho.

O modelo contemplado é o Geely EX2, SUV compacto 100% elétrico que passa a ser vendido com 5% de desconto adicional para participantes do programa.

Quais carros entram no Move Brasil

Kwid: a partir de R$ 82.790 Categoria: Uber X por Reprodução
Mobi: a partir de R$ 83.490 Categoria: Uber X por Divulgação
Polo: a partir de R$ 96.690 Categorias: Uber X e Comfort por Reprodução
Argo: a partir de R$ 96.980 Categorias: Uber X e Comfort por Divulgação
Onix Hatch: a partir de R$ 101.790/ Categoria: Uber e Onix Plus -- a partir de R$ 108.990/ Categorias: Uber X e Comfort por Divulgação
Pulse: a partir de R$ 103.990 Categorias: Uber X e Comfort por Divulgação
208: a partir de R$ 106.990 Categorias: Uber X e Comfort por Antônio Meira Jr.
Tera: a partir de R$ 107.190 Categorias: Uber X e Comfort por Divulgação
Cronos: a partir de R$ 108.990 Categorias: Uber X e Comfort por Reprodução
BYD Dolphin Mini: a partir de R$ 119.990 Categoria: Uber X por Divulgação
BYD Dolphin: a partir de R$ 149.990 Categorias: Uber X, Comfort e Black por Divulgação
Tracker: a partir de R$ 119.900 Categorias: Uber X, Comfort e Black por Divulgação
Spin: a partir de R$ 119.900 Categorias: Uber X e Comfort por Divulgação
Sonic: a partir de R$ 129.900 Categoria: ainda não categorizado por ser lançamento por Divulgação
Spark: a partir de R$ 144.990 Categorias: Uber X, Comfort e Black por Divulgação
Fastback: a partir de R$ 119.990 Categorias: Uber X, Comfort e Black por Divulgação
City sedã e hatch: a partir de R$ 117.500 Categorias: Uber X, Comfort e Black por Divulgação
WR-V: a partir de R$ 149.000 Categorias: Uber X, Comfort e Black por Divulgação
Kait: a partir de R$ 117.990 Categorias: Uber X e Comfort por Divulgação
Versa: a partir de R$ 117.990 Categorias: Uber X e Comfort por Divulgação
Kardian: a partir de R$ 113.690 Categorias: Uber X e Comfort por Divulgação
Duster: a partir de R$ 131.990 Categorias: Uber X, Comfort e Black por Rodolfo Buhrer/ Divulgação
Virtus: a partir de R$ 114.390 Categorias: Uber X, Comfort e Black por Foto: Antônio Meira Jr./CORREIO
Nivus: a partir de R$ 119.990 Categorias: Uber X, Comfort e Black por Divulgação
T-Cross: a partir de R$ 119.990 Categorias: Uber X, Comfort e Black por Divulgação
1 de 25
Kwid: a partir de R$ 82.790 Categoria: Uber X por Reprodução

Com isso, o carro terá preços a partir de R$ 99 mil para taxistas — considerando os incentivos já previstos para a categoria — e cerca de R$ 117 mil para motoristas de aplicativo. Dependendo da versão, os valores podem chegar a R$ 129 mil.

Além do desconto oferecido pela montadora, o programa Move Brasil prevê financiamento com juros reduzidos, carência de até seis meses e prazo de pagamento em até 72 meses.

Quem pode participar

Pelas regras do governo federal, podem aderir ao programa:

taxistas com licença ativa e regularizada;

motoristas de aplicativo com cadastro ativo há pelo menos 12 meses;

condutores que tenham realizado ao menos 100 corridas no período na mesma plataforma.

Os veículos financiados precisam custar até R$ 150 mil e estar enquadrados como sustentáveis — elétricos, híbridos ou flex.

Quando começam os financiamentos

O faturamento dos veículos pelo programa está previsto para começar em 19 de junho. A contratação dependerá da análise de crédito feita pelos bancos parceiros do programa.

As condições especiais fazem parte da estratégia da marca chinesa para crescer no mercado brasileiro de eletrificados, segmento que vem atraindo cada vez mais motoristas profissionais interessados em reduzir gastos com combustível.

De acordo com a fabricante, o EX2 foi desenvolvido com foco no uso urbano e aposta em baixo custo por quilômetro rodado, além de itens tecnológicos como câmera 540 graus, assistentes de segurança e recursos de condução inteligente.

A Renault Geely do Brasil foi criada após parceria entre a Geely e o Renault Group para ampliar a presença de veículos eletrificados no mercado nacional.

Tags:

Autos Desconto Motorista de app Taxista Economia Automóveis

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