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Sargento da Marinha é presa por matar empresário em festa de 15 anos

Davidson Vasconcellos Matteo Silva, de 37 anos, teria tentado separar uma briga

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de maio de 2026 às 19:15

Sargento foi presa em flagrante por homicídio
Sargento foi presa em flagrante por homicídio Crédito: Reprodução

A sargento da Marinha Tayana Rangel Cardeal foi presa suspeita de matar um homem a tiros durante uma festa de 15 anos no bairro de Campinho, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O caso foi registrado na madrugada de domingo (24). A vítima foi identificada como o empresário Davidson Vasconcellos Matteo Silva, de 37 anos. 

A sargento teria buscado a arma dentro do carro do marido, um policial lotado no 3º Batalhão de Polícia Militar, durante uma discussão. Segundo informações do g1, Davidson tentou intervir na briga entre Tayana Rangel e o marido dela, quando foi atingido na cabeça. Ele morreu no local.

Empresário é morto por sargento da Marinha em festa no Rio

Empresário é morto por sargento da Marinha em festa no Rio por Reprodução
Empresário é morto por sargento da Marinha em festa no Rio por Reprodução
Empresário é morto por sargento da Marinha em festa no Rio por Reprodução
Sargento foi presa em flagrante por homicídio por Reprodução
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Empresário é morto por sargento da Marinha em festa no Rio por Reprodução

Davidson Vasconcellos atuava no setor automotivo e deixa esposa e duas filhas, que presenciaram a cena. Policiais militares foram acionados e isolaram a área para a realização da perícia. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital, e a arma utilizada foi apreendida. 

Tayana foi autuada em flagrante por homicídio cometido com arma de fogo. Em nota, a Marinha do Brasil informou que tomou conhecimento do ocorrido e declarou que acompanha o caso, colaborando com os órgãos responsáveis pela investigação.

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