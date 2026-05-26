VIOLÊNCIA

Sargento da Marinha é presa por matar empresário em festa de 15 anos

Davidson Vasconcellos Matteo Silva, de 37 anos, teria tentado separar uma briga

Maysa Polcri

Publicado em 26 de maio de 2026 às 19:15

Sargento foi presa em flagrante por homicídio Crédito: Reprodução

A sargento da Marinha Tayana Rangel Cardeal foi presa suspeita de matar um homem a tiros durante uma festa de 15 anos no bairro de Campinho, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O caso foi registrado na madrugada de domingo (24). A vítima foi identificada como o empresário Davidson Vasconcellos Matteo Silva, de 37 anos.

A sargento teria buscado a arma dentro do carro do marido, um policial lotado no 3º Batalhão de Polícia Militar, durante uma discussão. Segundo informações do g1, Davidson tentou intervir na briga entre Tayana Rangel e o marido dela, quando foi atingido na cabeça. Ele morreu no local.

Empresário é morto por sargento da Marinha em festa no Rio 1 de 4

Davidson Vasconcellos atuava no setor automotivo e deixa esposa e duas filhas, que presenciaram a cena. Policiais militares foram acionados e isolaram a área para a realização da perícia. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital, e a arma utilizada foi apreendida.

