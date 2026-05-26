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Azeite de oliva extravirgem é retirado do mercado por mistura irregular

Veja o que diz o Ministério da Agricultura e Pecuária sobre o caso

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de maio de 2026 às 19:00

iscalização determinou o recolhimento de lote da marca San Paolo
iscalização determinou o recolhimento de lote da marca San Paolo Crédito: Divulgação / Mapa

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) emitiu um alerta de risco, nesta terça-feira (26), após identificar fraude em um lote de azeite de oliva extravirgem da marca San Paolo. Segundo o órgão, o produto foi considerado impróprio para consumo humano após análises laboratoriais apontarem a mistura de outros óleos vegetais na composição.

O lote irregular é o 260289, que teve o recolhimento imediato determinado pela Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA). A fiscalização foi realizada pela Superintendência Federal de Agricultura em São Paulo, com atuação do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal em Araraquara.

As amostras foram analisadas pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, em Goiás, que confirmou a adulteração do produto, caracterizando fraude. O Mapa também identificou irregularidades relacionadas à empresa responsável pela importação e comercialização do azeite. De acordo com o ministério, o endereço e o CNPJ informados nos rótulos e documentos fiscais não foram localizados nem confirmados.

Azeite do Oliva Extra Virgem São Paolo
Azeite do Oliva Extra Virgem São Paolo Crédito: Divulgação

A empresa chegou a ser notificada pela fiscalização paulista, mas não apresentou resposta dentro do prazo estabelecido e deverá ser autuada administrativamente. O Ministério da Agricultura reforça que a comercialização do lote é considerada infração grave e alerta que supermercados e estabelecimentos que mantiverem o produto à venda poderão ser responsabilizados.

A orientação aos consumidores é interromper imediatamente o uso do azeite do lote citado e solicitar a substituição do produto, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. Denúncias sobre a venda do lote irregular podem ser feitas pela plataforma oficial Fala.BR.

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