POLÍCIA

Homem sequestra ex, joga mulher de penhasco e nega crime em áudio para filha: ‘Papai não teria coragem’

Vítima ficou presa à vegetação e foi localizada com vida por helicóptero da Polícia Militar

Wendel de Novais

Publicado em 27 de maio de 2026 às 10:37

Homem sequestrou e arremessou ex-companheira de penhasco Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada como Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza, de 41 anos, foi sequestrada pelo ex-companheiro e jogada de um penhasco na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Mesmo após a queda, ela sobreviveu e foi encontrada com vida presa à vegetação do local durante uma operação das forças de segurança. O caso aconteceu depois de a vítima desaparecer na segunda-feira (25), logo após avisar familiares que havia encontrado o ex enquanto levava a filha do casal para a escola.

Segundo informações divulgadas pelo g1, o principal suspeito do crime é Silvanildo Amâncio de Araújo, de 52 anos. Antes mesmo da localização da vítima, ele teria informado a familiares que havia sequestrado Ana Cláudia e que pretendia jogá-la de um penhasco. A mulher foi encontrada após buscas realizadas com apoio de uma aeronave da Polícia Militar.

Homem sequestrou e arremessou ex-companheira de penhasco 1 de 4

Após o resgate, o suspeito foi localizado em Várzea da Palma, no Norte de Minas Gerais, e acabou preso. Conforme a Polícia Civil, ele confessou o crime durante depoimento. “O autor, ao ser preso, confessou que na data de ontem ele se deslocou até o serviço dessa vítima, por volta de 11h, onde ele a abordou e convenceu ela a entrar no veículo”, afirmou o comandante do 48º Batalhão da PM, Célio de Araújo Rocha.

De acordo com o policial, o homem ameaçou a vítima com um canivete antes de obrigá-la a caminhar até a borda do penhasco. “Chegando aqui, ele passou a constrangê-la com o uso de um canivete, desembarcou do veículo, e a obrigou a ir até a beira do penhasco. Mediante essa ameaça com uso dessa arma branca, ele a empurrou penhasco abaixo”, completou.

Horas depois do crime, Silvanildo enviou mensagens de áudio para a filha de 9 anos tentando negar o ataque contra a mãe da criança. “Se alguém falar pra você, sua mãe, sua irmã Luísa, quem for, que papai fez alguma coisa contra sua mãe, contra vocês, é mentira, viu?”, disse o suspeito.

Na sequência, ele continuou tentando convencer a filha de que seria incapaz de cometer o crime. “Papai tem coragem de fazer isso não, viu filha? Papai te ama muito, muito, muito, muito. Tá bom? Nunca esqueça disso, que papai te ama muito, muito”, afirmou no áudio enviado à menina.