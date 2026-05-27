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Homem que jogou ex de penhasco confessa crime em vídeo: 'Me deixou revoltado'

Vítima ficou presa à vegetação e foi localizada com vida por helicóptero da Polícia Militar

Maysa Polcri

Publicado em 27 de maio de 2026 às 14:11

Homem sequestrou e arremessou ex-companheira de penhasco Crédito: Reprodução

O homem preso por jogar a ex-mulher de um penhasco na Serra do Rola Moça, em Belo Horizonte, foi filmado confessando o crime à polícia. Silvanildo Amâncio de Araújo, de 52 anos, disse que abordou a vítima quando ela saía do trabalho, mas que o crime não foi planejado.

Na gravação, o homem afirma que atacou a mulher após ter sido acusado de estupro por ela e pela enteada. "Juntou ela, a filha dela, arrumou bandido para me matar, e me chamou de estuprador, coisa que eu nunca fiz na minha vida [...] Isso me deixou revoltado, a filha dela gritando, me chamando de estuprador", disse.

A confusão teria acontecido no último sábado (23), dois dias antes de Silvanildo abordar e agredir a ex-mulher, Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza, de 41 anos.

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"O que me deixou revoltado foi isso. Aí na segunda-feira eu peguei ela mesmo, lá no serviço dela. Eu peguei ela descendo do ônibus, abracei ela e falei pra ela entrar no carro. Ela falou: ‘Você vai me matar?’ Levei ela lá pro Jardim Canadá e joguei ela lá do penhasco”, disse Silvanildo no vídeo.

Ana Cláudia sobreviveu e foi encontrada com vida presa à vegetação do local durante uma operação das forças de segurança. Após o resgate, o homem foi localizado em Várzea da Palma, no Norte de Minas Gerais, e acabou preso. Antes da divulgação do vídeo, a Polícia Civil já havia confirmado que Silvanildo confessou o crime.

Horas depois do crime, Silvanildo enviou mensagens de áudio para a filha de 9 anos tentando negar o ataque contra a mãe da criança. “Se alguém falar pra você, sua mãe, sua irmã Luísa, quem for, que papai fez alguma coisa contra sua mãe, contra vocês, é mentira, viu?”, disse o suspeito.

Na sequência, ele continuou tentando convencer a filha de que seria incapaz de cometer o crime. “Papai tem coragem de fazer isso não, viu filha? Papai te ama muito, muito, muito, muito. Tá bom? Nunca esqueça disso, que papai te ama muito, muito”, afirmou no áudio enviado à menina.